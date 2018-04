El municipio de Recreo pasó a planta permanente a casi 400 trabajadores

La Municipalidad de Recreo otorgó ayer el pase a planta permanente a 391 trabajadores. La medida se realizó luego de la conciliación obligatoria entre el Municipio de Recreo y representantes de ATE en la que se acordó el pase a planta casi 400 empleados.

El acto en el que se formalizó la medida se realizó en el Palacio Municipal, donde el intendente Roberto Herrera hizo entrega de los decretos de designación.

“Queremos llevarles tranquilidad a nuestros empleados municipales, la estabilidad laboral es un derecho, y con esta decisión apostamos a que no dependan de ningún tipo de arbitrariedad, que ninguna decisión política los pueda privar de su trabajo. No estamos jugando, no queremos tener de rehén a ningún empleado municipal”, señaló Herrera en su discurso.

El conflicto había iniciado luego de que la seccional de Recreo de ATE reclamara el pase de cientos de contratados a la categoría de planta permanente, ante la posibilidad de que muchos de ellos sean dados de baja por el ejecutivo municipal.