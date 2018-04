Intendentes aseguran que necesitan ayuda para poder pagar el “paliativo” a los empleados

Semanas atrás, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia acordó con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) el pago de un paliativo de 3.000 pesos a pagarse en dos cuotas de 1.500 pesos, en los meses de abril y mayo. Sin embargo algunos intendentes se mostraron preocupados ante la imposibilidad de poder hacer frente a este pago si desde la Provincia no se los ayuda económicamente.

Por este motivo, algunos jefes comunales de la oposición aclararon que “si no nos ayudan es imposible pagar lo que otorgó la Provincia”. En ese sentido, aseguran que cuando semanas atrás se reunieron con el ministro de Hacienda y Finanzas, Sebastián Véliz, el funcionario les aclaró que el Gobierno provincial no ayudará a las comunas a pagar un paliativo que cada intendente verá si está en condiciones o no de otorgarlo.

“En esa reunión se trató el tema y lo que planteó el ministro Véliz es que aquellos municipios que puedan lo pagarán y los que no, verán cómo resolverlo”, contó a LA UNION, el intendente de Tapso, Jorge Coronel.

Consultado sobre la situación particular del municipio que gobierna, Coronel indicó que “en nuestro caso, si no nos dan ayuda, sería muy difícil porque la verdad, afrontarlo de esa manera como lo quieren plantear va a ser imposible. Por ahora no estamos en condiciones de poderlo pagar”.

Ante la postura similar de otros jefes comunales, algunos de ellos plantearon que a través de la Comisión de Participación Municipal se pueda ayudar a los municipios a otorgar el “paliativo”, hasta tanto se acuerde el incremento salarial.

Sobre esta posibilidad, el intendente de Tapso explicó que la situación ya fue planteada a la Comisión, que integran intendentes y representantes de los ministerios de Hacienda y de Gobierno, la cual iba a analizar el tema. También planteó que haya un trato más igualitario respecto de las ayudas que se otorgan a los municipios. “Lo que veo es que cuando sucede este tipo de situaciones, el fondo de emergencia resuelve la situación a aquellos municipios que están en emergencia pero yo creo que el tema se tiene que tratar en general porque todos estamos pasando una situación difícil”.

Por último, Coronel recordó que realizó un reclamo en el Ministerio de Hacienda, ya que entiende que en los primeros meses de 2018, el municipio de Tapso recibió 270 mil pesos menos de coparticipación y “aún no contestaron detalladamente”.