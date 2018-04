Débora Pérez Volpin: la autopsia confirmó la muerte por una perforación en el esófago

Los estudios histopatológicos de Débora Pérez Volpin confirmaron la perforación en el esófago a 5 centímetros del hueso hioides. Esta lesión generó el neumotórax y demás complicaciones que terminaron en la muerte de la periodista, el 6 de febrero último durante un video endoscopia en la clínica La Trinidad de Palermo.

Por su parte, el abogado defensor en conferencia de prensa, dijo: "La muerte de Débora se produjo por una perforación instrumental del esófago: no tenía ni una úlcera ni una hepatitis. Nada de lo que dijo la clínica, ni en on ni en off, es verdad. Acá esta la verdad. De esto murió Débora", afirmó durante una conferencia de prensa brindada en la Legislatura porteña.

En tanto, Enrique "Quique" Sacco, ex pareja de la conductora, resaltó que con el informe de la autopsia la familia tiene "la verdad" de lo que ocurrió, aunque aclaró que no tienen "rencores" ni "sed de venganza".

"El informe pericial es contundente e incontrastable. El informe es abrumador y ha sido realizado por muchos peritos que participaron. Estos dos meses tuvimos dificultades con el juez, que tenía que hacer medidas de prueba y no las hizo", señaló el letrado.