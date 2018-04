Falta de camas en el hospital: no internaron a su hijo y escapó

Hay días, que encontrar una cama libre en los hospitales públicos de la Capital es un verdadero desafío. Los pacientes deben esperar horas en las guardias para ser atendidos.

Una situación similar atravesó Juana Tapia con su hijo Mario. La progenitora denunció en la Unidad Judicial Nº 5 que su hijo de 24 años, quien sufre de esquizofrenia originada por el consumo de estupefacientes, no recibió la atención adecuada en dos oportunidades en el Hospital San Juan Bautista. Pero los problemas no se agotaron en la falta de camas para la mujer, ya que en la última visita de su hijo al nosocomio, luego de permanecer más de tres horas sin la medicación correspondiente y sin ser internado por la falta de camas, el joven escapó del lugar, sin una pista certera de su paradero.

Según se desprende de la denuncia de Juana, el joven sufrió dos episodios de violencia, ambos en el día de ayer. El primero durante el mediodía, donde se presentó la Policía en su domicilio y trasladó al muchacho y a su madre al hospital, pero no consiguieron que lo atendiera ningún médico, debido a que no se encontraba ningún especialista en el área de salud mental. El segundo ocurrió alrededor de las 21, cuando Mario regresó a su casa y tomó una mochila con ropa. En ese momento, personal de la Policía y del SAME llegaron a la vivienda y nuevamente lo derivaron al centro de salud, donde por fin logró ser atendido por el psiquiatra en turno. Mario permaneció en el hospital hasta las 00.30, sin la medicación correspondiente y sin ser internado por la falta de cama.

Ya en la madrugada de hoy, el joven salió rápidamente del nosocomio y su madre al no lograr alcanzarlo, decidió realizar la denuncia ante las autoridades, que hasta el momento investigan el paradero de Mario.