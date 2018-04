Sancionan a choferes por roturas en colectivos que no deberían estar circulando

Empleados de la empresa El Nene quisieron denunciar públicamente su disconformidad con la manera en la que vienen siendo tratados por los responsables de la firma. Aseguran que los están sancionando por la rotura de las unidades que “ya deberían estar fuera de circulación porque tienen más de 12 años de antigüedad”. “Nos sentimos perseguidos. No nos pagan en tiempo y forma y ahora comenzaron con esto. La empresa nunca fue sancionada por la Dirección de Transporte y estos colectivos ya pasaron los 10 años que marcan la ley”, dijeron.

En diálogo con LA UNION, un grupo de empleados, quienes pidieron reservar sus identidades debido a una supuesta “persecución” que sufren en la empresa, contaron lo que vienen viviendo y pidieron soluciones a las autoridades responsables.

“Existe una clara violación a los derechos laborales y a nuestro convenio. No nos están pagando en tiempo y forma, y además no abonan los aportes previsionales, obra social o sindicato. A esto se le suma la falta de pago de cuotas alimentarias que ya son dos meses que se deben. No hacen entrega de ropa de trabajo, diagramación de francos ni rotación de los servicios”, contaron.

Además, señalaron que hace poco se despidió a un trabajador por la rotura del colectivo en el que trabajaba. “Están suspendiendo entre tres y cinco días a quienes se le rompe la unidad. El problema es que las roturas, como embragues, suspensión y otros detalles se deben al mantenimiento que ellos no hacen y sobre todo en los colectivos que tienen más años de antigüedad de lo que permite la Ley de transporte”, contaron.

En este contexto, señalaron que al menos 10 colectivos ya tienen más de 12 años. La ley establece un máximo de 10 para funcionar y una prórroga de 2 años más, pero estas unidades contarían con más.

“Ellos dicen que es negligencia, pero las unidades no dan para más”, resaltaron.

“Transporte nunca sancionó. Siempre les permite todo. No piensa en el usuario y ahora tampoco en nostros que nos están sancionando por un incumplieminto de ellos. No hay mantenimiento y eso debería ser controlado. En otras provincias, con el costo de pasaje menor por menor cantidad de kilómetros recorridos tienen unidades nuevas. Acá solo hay un solo micro para discapacitados”, aseguraron molestos.

“Nos sentimos perseguidos y no sabemos qué hacer. Hasta nos descuentan los días con certificados médicos”, conluyeron.