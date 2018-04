"Esto es una afrenta a la democracia; vamos a apelar"

"Les pido disculpas. Sabemos que están cumpliendo su tarea y tampoco le echamos la culpa a ellos [por los policías]. Creo que ellos son mandados e indudablemente aquí hay una metida de cola. Nosotros decimos que abiertamente es en este divide y reinarás que están pasando estas cosas", añadió minutos después. El diputado nacional por San Juan explicó que mañana a primera hora apelarán la decisión que designa a Barrionuevo como interventor del partido.

"Nosotros vamos a armar la reunión de mañana que va a ser en paz y sin ningún tipo de problema y nos vamos a retirar en media hora o una hora. Espero que no nos jodan (sic) y nos dejen salir en paz. Cuando terminemos de trabajar nos vamos a ir. Vamos a presentar la apelación mañana a las 7.30 de la mañana cuando abre el juzgado porque esta mañana fuimos a entregar la apelación 13.27 más o menos con la abogada y no nos la recibieron porque el juzgado cierra 13.30. No nos permitieron. Vamos a ver qué es lo que sucede y a acatar lo que diga la Justicia". Más tarde afirmó que si el tribunal de alzada ratifica la designación del sindicalista como interventor del PJ entregarán la sede. "Si en la alzada se ratifica lo de ese señor [por Barrionuevo] obviamente que le vamos a entregar la sede".

Gioja contó que por la tarde recibió el llamado de casi todos los gobernadores del justicialismo del país así como de partidos políticos de Latinoamérica y del presidente del partido socialista argentino.

Antes de retirarse redobló: "Indudablemente esto es una afrenta a la democracia. Tener que hablar con policías adelante, no poder salir, es una bofetada a la libertad de prensa que debe ser un pilar de la democracia en la argentina y como ustedes están viendo no lo es".

Por último, respondió que no recibió un llamado de la expresidenta Cristina Kirchner .