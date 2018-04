Arde la interna en el PJ: Barrionuevo pidió desalojar a Gioja, que se encerró en una oficina

Luego de haber sido designado interventor por la jueza María Servini, Luis Barrionuevo se presentó en la sede del PJ de la calle Matheu. Tras algunos forcejeos ingresó al local partidario y luego de unos minutos se retiró.

"Acabo de asumir, el compañero Gioja está encerrado en una oficina, así que pedimos el desalojo. Nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Ellos están encaprichados, quieren apelar, no sé, que apelen cuando quieran, el interventor soy yo", sentenció.

El líder del sindicato de gastronómicos estuvo apenas unos minutos en el PJ y se retiro en entre empujones y gritos. Antes de subirse a una camioneta, remarcó que fue designado por la Justicia y cumplirá con su trabajo.

"Gioja, pobre, no puede hablar y me dijo que no era así", indicó Barrionuevo con ironía. Cuando le consultaron sobre si era necesaria la intervención, contestó: "El partido estaba en acefalía".

Minutos antes, en la puerta de la sede del PJ, Gioja se había mostrado sorprendido por la designación de Barrionuevo como interventor. "He charlado varias veces con él pero no tengo un diálogo fluido. No entiendo la verdad", sostuvo.

Además, dijo que "no querían violencia" y ratificó: "Acabo de asumir".

Tras las breves palabras de Barrionuevo, un grupo de militantes del peronismo empezó a cantar la marcha y se produjeron algunos incidentes con los medios que cubrían en el lugar. Hubo corridas y algunos golpes de los militantes a los periodistas.