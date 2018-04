Para Felipe Solá, siempre va a haber internas y no hay que asustarse por eso

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional, Felipe Solá, arribó a la provincia para participar del “Encuentro por la Unidad”, evento que generó molestia de gran parte del peronismo local que cuestionaron la metodología utilizada por los organizadores.

Consultado sobre el malestar expresado por algunos peronistas alineados al sector que conduce la gobernadora Lucía Corpacci, que no participaron del Encuentro, el representante del massismo expresó: “En Catamarca no hay que asustarse por la interna del PJ. Si estuvieran todos ya tendríamos la unidad y no estaríamos hoy convocándonos bajo esa consigna. Es difícil un escenario político sin internas. Siempre va haber internas y no hay que asustarse, hay que trabajar para lograr unir a todos los sectores”.

En diálogo con LA UNION, Felipe Solá destacó la buena relación que mantiene con Corpacci y dijo que la idea es abrir el debate con la opinión de todos los peronistas catamarqueños más allá del sector al que pertenezcan.

Señaló que este encuentro es un paso clave para lograr la unidad de los peronistas catamarqueños. “Lo que nosotros (por los referentes nacionales) buscamos es una unidad de fuerza. Es decir que el factor que debería unirnos es lo popular. La vocación popular entendida por aquellos que estamos en contra de cómo se gobierna hoy la Argentina”.

En ese contexto, el legislador nacional dijo que Cambiemos se muestra como un partido nacional fuerte y sólido, porque no tiene tantas internas como el PJ, pero que a la hora de gobernar, va en contra de los trabajadores y además, no puede bajar la inflación, no hay mercado interno y abrió las importaciones.

Contra la Justicia Federal

Por otra parte, Felipe Solá cargó contra la Justicia Federal y dijo que en algunos casos “inventa” delitos para complicar las situación de aquellos que fueron funcionarios durante la era kirchneristas.

“La Justicia entre los tres poderes del Estado parece ser el efectivo para proteger o hundir a alguien, agrandando ampliando o inventando los delitos si no los hubiera. Tiene la capacidad de jorobar o proteger a otros y estoy hablando de esta Justicia Federal”, expresó al ser consultado sobre las causas de corrupción en contra de la ex Presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios del gabinete en los tribunales federales. “Hay elementos que dan lugar a juicio en algunas causas y otras que son inventadas. En lo de Cristina como la causa de Irán y del dólar a futuro, me parece que no es delito sino una mala praxis. Una justicia que permite filtraciones”, disparó.