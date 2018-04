Nicolás Romero presenta “Melodías de Otoño”

Recién llegado de Los Ángeles California, el tenor catamarqueño prepara su próximo concierto en Catamarca el día sábado 12 de mayo a las 21 hs, en el Cine Teatro Catamarca, junto a las voces líricas de la famosa actriz y cantante Florencia Benítez (ex Jade La Fontaine de Violetta) y el Barítono Pol González. Acompañarán músicos de Bs. As, entre ellos Javier Weintraub (ex violinista de Charly García) Pablo Martín (trabajó con Gustavo Santaolalla).

Estarán presentes los músicos de la orquesta Sergio Mercado y Fernando Bazán, dirigidos por la batuta del maestro Matías Chapiro ( pianista y director de orquesta recibido en el instituto superior de arte del Teatro Colón).

Melodías de otoño representa es el 9no concierto en 7 años desde que Nicolás Romero comenzó a presenterse en el Teatro Catamarca, siempre con su esencia Lírica pero fue mutando con algunos géneros dentro de su repertorio.