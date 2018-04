"Re saldría con una mujer", la confesión de Oriana Sabatini

Siempre honesta en cada entrevista que brinda, Oriana Sabatini habló de su sexualidad de un modo transparente, y sin eufemismos.

La cantante dijo que está conociendo a un hombre, tras separarse de Julián Serrano y que a la hora de planear una cita prefiere que sea una cena íntima para poder charlar, ya sea con un varón o una mujer.

“Me gusta tener una comida y que la persona me cuente todo de él o de ella. Una comida tranquila quizás en una casa. O en algún lugar donde no haya mucho ruido. Más en lo privado”, aseguró en una entrevista para Teleshow.

Ante la repregunta de la periodista, Oriana amplió: “Hoy en día la sociedad está abierta a que, y yo soy creyente de eso, las personas cuando se enamoran se enamoran de la esencia de una persona. Hay gente que quizás sabe que le gustan solamente los hombres o solamente las mujeres pero yo creo que hoy en día la sociedad está más abierta a las posibilidades de probar de todo. Al fin y al cabo uno se da cuenta pero no sabes que te gustan, siendo mujer, las mujeres. Y de repente decía ‘claro, me puedo enamorar’”.

Luego afirmó que ha tenido sus dudas y que las pudo charlar con sus papás. “Sí, pero no porque me pasa con una persona. Lo re hablé con mis papas, re contra lo hable. Le decía ‘che, papá, yo creo que me gustan las chicas’. O le tenía que decir algo a mi mamá y mi mamá me decía ‘¿qué me tenés que decir? ¿Te gustan las mujeres?’ Y yo diciendo, ‘no sé mamá, dame un segundo’”.

“No estoy negada a la posibilidad para nada. Re saldría con una mujer”, agregó. Y finalmente le dio un marco reflexivo a su revelación: “está bueno instalar el mensaje de que el amor es universal y te puede gustar una persona de cualquier forma, color, sexo, lo que sea”.