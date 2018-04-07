Corte de energía programado para hoy

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: SABADO 07 DE ABRIL DE 2018
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: ALIMENTADOR NORTE 33kV E.T. CATAMARCA – PREDIO FERIAL 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: EC SAPEM MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.
ZONA EN MT: DESDE E.T. CATAMARCA HASTA CENTRO DE DISTRIBUCION NORTE (C.D. Nº:4 ) AV. CHOYA ESQ. HOLANDA.
USUARIOS SINGULARES:
C.A.P.E. CENTRO ADMINISTRATIVO PODER EJECUTIVO – PREDIO FERIAL
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELA Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° SAN MARCOS LA CHA, LOTEO PORTAL DEL NORTE.
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