Horóscopo de este viernes 6 de abril del 2018

ARIES - Hoy finalmente comenzarán a devolverte el afecto que has demostrado por los demás. Has tratado a las personas del mismo modo que te gusta que te traten. Estás en la etapa de cosechar las recompensas de las semillas románticas sembradas últimamente. Mantén las cosas alegres y joviales. La alineación planetaria en juego de hoy te está recordando que el amor debe ser divertido y entretenido, no nervioso y doloroso.

TAURO - Hoy quizás no sea fácil encontrar una tarea que esté a la altura de tu maravillosa productividad. ¡La energía astral en juego te da el poder de mover montañas! Usa ese maravilloso talento que tienes para tomar acciones concretas en la vida. Tiendes a hablar durante horas sobre tu capacidad, ¡pero ahora llegó el momento de hacer algo con ella!

GÉMINIS - Dada la alineación celestial, hoy podrías sentirte con ánimos de divertirte. Podrías conversar con compañeros de trabajo en la cafetería intercambiando anécdotas y banalidades. Estarás de ánimo para conversar y compartir tus pensamientos y observaciones. Quizás desees planificar una cena divertida. Invita a una de tus amistades o llama a tu pareja para que te acompañe ya que tal vez te sientas con ánimos de platicar.

CÁNCER - Qué buen día para aplicar tu creatividad. No tendrás miedo de expresarte, ni siquiera de exponer tus puntos de vista. También es momento de asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, podrías ofrecerte como voluntario para ser el vocero de las personas con quienes trabajas. Hagas lo que hagas trata de encarar las cosas con la mente fría.

LEO - Hoy podría resultar un día bastante agradable para todas las personas muy trabajadoras de este mundo como tú. La fuerza de canalización planetaria te aportará toda la energía necesaria para enfrentarte hasta a las tareas más exigentes. Pero igualmente deberías cuidarte de no sentir agotamiento. Antes de comenzar el día, tómate tu tiempo para decidir con calma exactamente qué harás.

VIRGO - Hoy tu sensibilidad es fuerte y descubrirás que tus sentimientos tienen un efecto profundo sobre las personas y situaciones a tu alrededor. Podría ser que tu preocupación por objetivos profesionales te haga más consciente del impacto que ese aspecto de tu vida tiene sobre tus emociones y bienestar. Los astros te están ayudando a suavizar las tensiones que pudieran estar flotando en el aire.

LIBRA - Quizás ya hayas sentido que en este momento tienes una gran energía que circula por tus venas. Los Astros interfieren sacudiéndote, causándote una especie de renovación interior al permitirte vislumbrar perspectivas nuevas e inesperadas sobre las cosas. Hoy, la configuración de los planetas te dará algo más de control sobre la situación de la que quizás tuviste días atrás. ¡Pero sólo por hoy!

ESCORPIÓN - Gracias a la ayuda de los astros, hoy quizás tengas un mayor brillo en los ojos. En este momento puede resultar algo más fácil enfrentarte a los problemas. Tu vida está caminando con mayor suavidad y descubrirás que tienes una mayor sensibilidad hacia los temas personales ajenos. Hoy se verá favorecida la comunicación en general, y las relaciones entre hermanos o personas que juegan éste rol en tu vida en particular.

SAGITARIO - Hoy deberás aportar una perspectiva más suave y amable. En este momento te preocupan temas relacionados con tu hogar o la familia. Descubrirás que mientras más ternura y comprensión tengas, más personas se abrirán y expresarán sus preocupaciones más profundas. Discutir sobre temas superficiales no ayudará a resolver el problema de raíz.

CAPRICORNIO - Hoy podrías descubrir que es posible establecer un equilibrio más saludable entre trabajo y hogar. Hay nueva información que forma parte de la ecuación y te ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Tener una perspectiva más amplia de qué te hace verdaderamente feliz te ayudará a desentrañar cualquier tema que esté preocupándote. El panorama astral te ayudará a solucionar cualquier falta de comunicación que te esté estancando en el trabajo.

ACUARIO - Hoy estás de buen humor y descubrirás que acabas de ingresar a un período en el que las personas son más conscientes de tu sensibilidad y bondadosa naturaleza. Cuando se trate de temas como el amor, quizás tengas una actitud más filosófica. Es probable que tengas ideas muy elevadas sobre cómo debería ser el amor en un mundo ideal.

PISCIS - Es probable que sientas que hoy los temas del corazón están más resueltos que en los últimos días. Descubrirás que cuanto más compartes tus emociones con los demás, más atención afectiva recibes a cambio. La configuración celestial de hoy está ayudando a suavizar la tensión que puede estar flotando en el aire. El romance figura entre las cartas del día siempre que te dispongas a abrirte y recibirlo.