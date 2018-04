Intendente del FCyS-Cambiemos se sumó a la firma del acuerdo fiscal con la Provincia

El intendente de Pozo de Piedra (Belén), Ramón Alfredo Guzmán (FCyS- Cambiemos), en diálogo con LA UNION confirmó que firmó el Acuerdo Fiscal Provincia- Municipio y aseguró que la decisión de adherirse fue porque existe una forma de “apriete” por parte de la Provincia, vinculada a la posible suspensión que podrían sufrir en el envío de los fondos que reciben.

En el caso de Pozo de Piedra al no tener Concejo Deliberante (CD) para prestar acuerdo, el intendente analizó el documento con su equipo de asesores legales.

“En el caso de nuestro municipio y más allá de los acuerdos o desacuerdos, no podemos arriesgarnos a perder nada. Las condiciones financieras no son las mejores y necesitamos cumplir con los compromisos laborales. Nos adherimos y firmamos porque no podemos resignar ningún fondo. Entendemos que la nación obliga a la provincia, y la provincia de alguna forma nos aprieta a los municipios”, manifestó Guzmán.

Postura

El jefe comunal rubricó, este miércoles último, el acuerdo y de esa forma marcó distancia su pares del FCyS - Cambiemos que aún no descartan judicializar el acuerdo fiscal en rechazo de las modificaciones introducidas por el Gobierno provincial al Consenso Fiscal.

“No firmar también significa que peligra el cobro de la tercera cuota del crédito que recibimos por la devolución del 15% de la coparticipación retenidos y no podemos correr ese riesgo. Aparte, nunca fuimos convocados por los otros intendentes para analizar los alcances. No nos tuvieron en cuenta”, se quejó Guzmán.

El municipio recibe crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para ejecutar obras o llevar adelante programas necesarios para su comunidad.

Respecto a las modificaciones entre ellas, la autorización para descontar de la coparticipación los montos correspondientes a los gastos de energía eléctrica que brinda EC SAPEM, Guzmán expresó su acuerdo.

Explicó que Pozo de Piedra viene achicando la deuda que mantiene con la empresa, a través de obras compensatorias. Y agregó que aún arrastran una deuda, que va desde el 2015 a la fecha, cercana a los 2 millones de pesos aproximadamente.

En relación al descuento en concepto de “asistencia solidaria” para solventar la OSEP, el jefe comunal se mostró crítico y dijo que el servicio que brinda la obra social en el interior provincial tiene serias falencias. “Hemos pedido que la OSEP mejore las prestaciones. Aquí en el interior, el servicio es malo y más aún cuando estamos hablando de traslado a otra provincia, la obra social no llega a tiempo para dar la prestación al afiliado. Esto merece una solución urgente ya que nos van descontar, nosotros no arrastramos deuda con la obra social y el servicio es malo”, declaró Guzmán.

También firmó el consenso fiscal el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega.