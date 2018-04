Paro universitario para el 10 y 11 de abril

El Gremio Docente Universitario (GDU) decidió adherir al paro de 48 horas para los días 10 y 11 convocado por la CONADU Histórica, en reclamo a la falta de una propuesta concreta en la primera reunión de negociación salarial por parte del Gobierno Nacional.

Fernando Morales, del GDU, manifestó que “estamos reclamando un aumento del 25% para todos los cargos y dedicaciones, y llevar el cargo testigo a $17 mil, por lo menos llegar a la línea que está desarrollando el INDEC para no ser pobre”.

La medida de fuerza será con la modalidad de paro total sin asistencia a los lugares de trabajo, tanto en el nivel preuniversitario como universitario. “El problema universitario es un problema complejo, hay $3 mil millones de recorte al presupuesto universitario; hay acuerdos paritarios locales que no se han cumplido, y evidentemente la cuestión salarial es un tema que no está afectando solamente a los universitarios, es a todo el sistema laboral del país. No podemos negar esta inflación galopante que hay, esta depreciación monetaria que ha desguazado los bolsillos de los trabajadores”.

De repetirse el escenario del año pasado, donde el conflicto paritario se extendió por varios meses, la CONADU llevará sus reclamos a la CRES a desarrollarse en Córdoba durante el mes de junio.

Cabe recordar que la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no realizó una propuesta seria que pueda ser analizada por las federaciones docentes y las paritarias 2018 anticipan un escenario de conflicto de largo alcance. Además del paro, el Congreso Extraordinario de CONADU resolvió por unanimidad exigir al Gobierno Nacional un aumento salarial del 25% que se suma a la cláusula gatillo, y a la jerarquización contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo.