Enfermeras de la guerra de Malvinas donaron su uniforme a Cultura

En la mañana de ayer, se llevó a cabo una emotiva ceremonia en la cual la Secretaria de Estado de Cultura, María Jimena Moreno, recibió un traje de enfermera que fuera donado por las enfermeras Ester Algañaraz y Ramona Nieto, quienes prestaban servicio en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante la Guerra de Malvinas.

A 36 años del conflicto de Malvinas estas mujeres que aliviaron corporal, espiritual y anímicamente a nuestros soldados argentinos que llegaban heridos desde el campo de batalla, donaron el mencionado uniforme, que pasará a formar parte a formar parte del patrimonio inventariado del Museo Histórico Provincial.

En el acto, Jimena Moreno hizo entrega de la disposición de aceptación de la donación a las señoras Ester Algañaraz y Ramona Nieto, tras lo cual, tomó la palabra Ester para destacar que “hablar de Malvinas es hablar de una herida abierta, porque la guerra bélica terminó gracias a Dios, pero el conflicto continua, vía diplomática. En esa guerra murieron 649 jóvenes que tenían 18 a 20 años y a nosotras las enfermeras, jóvenes también, nos toco vivir la parte mas nefasta, mas oscura de la historia argentina, por eso, quiero quiero agradecer desde lo mas profundo de mi corazón a la señora gobernadora, y a la secretaria de Cultura porque este reconocimiento, que es una caricia para el alma”.

Por su parte, Ramona Nieto señaló que “como catamarqueña estoy muy orgullosa que mi provincia sea la primera que nos reconoció en nuestra labor en el conflicto bélico y no me queda mas que agradecer a todos y sentirme mas catamarqueña que nunca, porque me lleno de orgullo cuando mis compañeras me dicen que fue Catamarca la única provincia que se acordó de nosotras. Las Fuerzas Armadas fue nuestra institución, pero nunca nos mencionaron, jamás hablaron de las enfermeras que desde nuestro puesto tambien servimos a la Patria, curando y dando fortaleza a todos los heridos de la guerra”.

Mas tarde tomó la palabra la secretaria de Cultura Jimena Moreno para indicar que “somos nosotros los agradecidos de tener esta hermosa posibilidad de conocerlas, porque cada vez que uno escucha lo que tienen para contarnos se percibe un cúmulo de sensaciones, admiración, respeto, añoranza y vergüenza, porque hay que reconocer que tanta memoria y tanto dolor acumulado, socavado en la alfombra tiene que ver con esta historia que se contó y que ustedes los alumnos que hoy nos acompañan, tienen que saber que la historia es una sola y es la que ellas tienen para contar. La mejor forma de devolver esta gratitud es contar lo que realmente ha sucedido, y que sepamos que las heroínas son ellas. Además, quiero asegurarles que este tesoro que ustedes han portando en nombre de la patria va a ser muy bien resguardado como parte del patrimonio cultural que aprendimos a valorar en nuestra provincia”.

Para finalizar la ceremonia, en la que estuvieron presentes entre el publico, alumnos de las Escuelas Secundaria N° 49 “Dr. Rene Favaloro”, Escuela Secundaria Clara J. Armsntrong, y el Colegio Nacional, las homenajeadas hicieron entrega a la secretaria de Cultura de un ejemplar de “Mujeres olvidadas de Malvinas”, una obra testimonial autoria de la Lic. Sandra E. Solohaga. Tras ello, el director de Patrimonio Cultural, German Scolamierri hizo entrega de ramos de flores a las enfermeras que así dejaban al resguardo de Cultura y Patrimonio un traje de enfermeras que usaron durante la guerra de Malvinas.