“Hace 6 años que el Gobierno sabía de los hundimientos y fallas, pero no hizo nada”

El presidente de Capdevila S.A., empresa encargada de construir el Estadio Bicentenario, Benjamín Capdevila, reveló que la obra fue inaugurada en el 2010 sin estar terminada. Y dijo que desde el 2012 la empresa puso en evidencia fallas del proyecto y que la actual gestión de Gobierno no hizo nada para evitar el deterioro.

“En noviembre de 2010, momento de la inauguración, el estadio no estaba en condiciones de ser inaugurado. Le faltaba obra por terminar”, manifestó Capdevila en declaraciones radiales.

Y afirmó que pesar de que había trabajo por terminar, la obra se realizó con los materiales adecuados y que los daños que hoy se pueden apreciar en su mayoría responden a obras de intervención que hizo la Provincia.

“Desde hace 6 años que el Gobierno sabía que podían producirse los hundimientos de los terraplenes, por fallas del proyecto, porque nadie había previsto que el Estadio tenía que tener los túneles de acceso. Pero el problema más grave fue romper o destruir lo construido con la consecuencia de que desestabilizaba muchísimas otras partes. Había soluciones que se hicieron y había que cuidar pero no lo hicieron”, declaró.

Consultado respecto al grado de responsabilidad que le correspondería a la empresa por las estructuras que se encuentran dañadas, Capdevila dijo: “No quiero desligar responsabilidades, lo que quiero decir es que al estadio no le dieron importancia. Cuando presentamos una nota en 2012 marcando todos estos defectos la Provincia dictó una resolución donde decían que directamente se hacían cargo del Estadio y la resolución tuvo un escrito que la ratificaba. Nos dejaron sin ningún tipo de participación en agosto de 2012”.

Brizuela del Moral

El empresario dijo que, antes de la inauguración y en pleno proceso electoral, se advirtió al entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral que los trabajos no estaban terminados y que, de igual manera, el ex mandatario resolvió inaugurarlo.

“No tengo la más mínima idea de cuáles fueron las motivaciones por las que la gestión de Brizuela del Moral decidió inaugurarlo. Realmente al estadio le faltaba obra por terminar”, declaró.

Desatención de la actual gestión

El empresario se mostró crítico con la actual gestión de Gobierno y dijo que hubo una desatención de la obra y que esto indudablemente aceleró el deterioro del Bicentenario.

“Cuando se produce el cambio de gobierno hubo una especie de desatención del contrato, entonces nos acercamos al ministro (de Obras Públicas, Rubén Dusso) para plantearle la necesidad de tomar en cuenta todos los problemas que tenía el estadio. Entre ellos administrativos, deudas a la empresa y remarcarle sobre las posibles fallas que se podrían producir porque fueron observándose durante toda la obra.

Pero no tuvimos una recepción tan afortunada, en definitiva no le dieron mayor importancia. Entonces hicimos una presentación donde marcábamos todos los defectos, tanto administrativos como técnicos, poniendo en evidencia cosas que luego se manifestaron rápidamente”, afirmó.

Lo que pide el Fiscal de Estado es un disparate

Por otra parte, Capdevila habló sobre las demandas que hizo el Gobierno de la provincia, a través de la fiscalía de Estado, a cargo de Carlos Bertorello, y aseguró que tanto los 280 millones que reclaman a la empresa como la construcción de un nuevo estadio es un disparate.

“El fiscal de Estado ve como única salida la destrucción y construirlo de nuevo, cosa que no tiene ningún sentido. En los papeles, el Fiscal de Estado dijo que la construcción tiene que ser total. Los 280 millones de pesos es igual a hacer de nuevo el estadio, porque para repararlo se necesita un monto menor. Primero habrá que ver con claridad cuáles son las cosas que hay que reparar o que modificar o qué hay que construir nuevo. Es un disparate, está fuera de la realidad”, observó.

Finalmente, volvió a insistir en que el Gobierno estaba al tanto de las obras de reparación y mantenimiento que debía hacer y confirmó, sin dar montos, que la Provincia aún le debe plata. Comentó que desde el 2012 viene reclamando la deuda por distintas vías.

Las fotos

“Lo que se ve en las fotos de las grietas son cosas predecibles. Si tomamos una foto panorámica, vemos que el Estadio no se ha descompuesto. No tienen que destruir nada, todo se puede acomodar. Las rupturas son desplazamientos de estructuras prefabricadas. El informe de la Universidad de Tucumán no dice que hay que demoler todo. Están haciendo una interpretación antojadiza y conveniente de llevarlo por algún motivo a ese extremo”, expresó Capdevila.