Sin avance en el conflicto del CD chacarero

Ayer, se realizó la primera audiencia de conciliación, en el marco del conflicto que mantienen los diez empleados del Concejo Deliberante de Valle Viejo, que fueron dados de baja en su condición de planta permanente y fueron pasados a contrato.

“Los concejales no vinieron. Eso muestra que no hay voluntad de destrabar el conflicto. Mandan a un asesor que no tiene poder de decisión. Forma parte de una estrategia para dilatar”, se quejó el secretario general del SOEM Valle Viejo, Jorge Escalante, en diálogo con LA UNION.

El referente gremial dijo que no se pudo avanzar en nada y se quejó por la ausencia de los concejales chacareros.

Los trabajadores habían ingresado a planta permanente en septiembre 2017 y semanas atrás fueron notificados de la baja en su condición de revista, luego del decreto que emitió el CD. Frente a esta situación, los empleados plantearon la nulidad del decreto por considerar que se trata de un “derecho adquirido” e iniciaron medidas de acción directa lo que determinó el dictado de la conciliación obligatoria.

En medio de esta situación, desde el SOEM, denunciaron persecución laboral y hostigamiento asegurando que los ediles obligaban a los trabajadores a firmar un contrato.

Confirmó que la próxima audiencia fue fijada para el martes venidero a las 9 horas, en la oficinas que tiene la DIL Dirección de Inspección Laboral) en el Cape.