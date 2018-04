Graban a un “fantasma” en la cancha de Huracán y el video es aterrador

Angustiado y con la voz entrecortada por el temor, un vigilador privado grabó a un presunto fantasma que habitaría las instalaciones de la cancha de Huracán.

En el video que se viralizó en las redes sociales se ve al hombre bajando una escaleras mientras se escuchan golpes de fondo. “Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier… Estoy podrido”, señala el guardia mientras recorre distintos sitios ubicados debajo de las tribunas del estadio Tomás A. Ducó, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Finalmente, el empleado llega hasta un sector de vestuarios y se observa una puerta que se abre y cierra sola en varias oportunidades. “La pu… que lo parió”, grita el hombre, tras lo cual toma valor y abre la puerta, demostrando que el vestuario estaba deshabitado.

“¿Cómo mie… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. Dios, me quiero ir”, cierra el video, en el que incluso puede verse (en el 1.09) una sombra recorriendo el cuarto.