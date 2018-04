Escándalo en el Congreso por el “papelito” de Caputo

En medio de la sesión Bicameral en donde el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se encontraba dando explicaciones sobre el proceso de endeudamiento en lo que va de la gestión de Mauricio Macri y su vínculo con cuentas offshore, la diputada Gabriela Cerruti se paró y lo increpó con un papel en la mano.

"Tengo hijas de 11 y 13 años. No seas tan mala", decía el papelito que escribió Caputo y que se lo alcanzó a la diputada por medio de su secretario privado. Toda la escena quedó grabada. Apenas lo leyó, la diputada se levantó y a los gritos lo cuestionó. Enseguida, el presidente de la comisión, José Mayans, levantó la sesión "por desorden".

El funcionario estaba respondiendo una pregunta cuando los diputados Agustín Rossi y Gabriela Cerruti se pusieron de pie y le exigieron explicaciones por el escrito.

Luego de ese hecho, se generó un verdadero escándalo y en medio de gritos se terminó levantando la sesión.

"Este es el accionar del macrismo. No sé qué me quiso decir. Sólo sé que es un mensaje misógino y machista. Es la forma en la que ellos se manejan. Saben que tenemos mucha información sobre ellos y utilizan esto para no responder nada", denunció Gabriela Cerruti.

Desde Cambiemos alegaron que Cerruti había agredido verbalmente al ministro y por ello el funcionario le entregó un papel pidiéndole que se calme por respeto a sus hijas, que son menores de edad.