Caputo: ""El tema de las offshore no es delito"

El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, se presentó en el Congreso para informar sobre deuda pública y también para detallar su participación en empresas offshore.

Lo hizo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, que se conformó este miércoles.

La sesión duró más de cuatro horas y finalizó con un pequeño escándalo, cuando la legisladora kirchneristsa por Buenos Aires Gabriela Cerruti se levantó y, a los gritos, denunció que Caputo le había mandado un mensaje en un papel.

Varios legisladores oficialistas se quejaron del protagonismo de Cerruti (pidieron un "aplauso" y que las cámaras la enfocaran), mientras se escuchó pedir a Caputo que se levantara la sesión porque estaba "muerto".

Luego, el diputado Agustín Rossi se sumó a los gritos y finalmente, la sesión, pasadas las 13.20 (había empezado a las 9), se levantó. Lo decidió el senador José Mayans, el PJ, presidente de la Comsión.

Antes, y abordado por diferentes representantes de la comisión, Caputo se refirió a varios temas, entre los que se destacaron la emisión de deuda y su vinculación con firmas offshore.

Los dichos de Caputo

Desmanejos económicos . "No le podemos mentir a la gente no se pueden solucionar 75 años de desmanejos económicos en un año o dos. Vamos por el camino correcto y cada año vamos mejor. Tenemos que lograr sentar las bases para un crecimiento sostenido para los próximos 20 años. Falta un camino largo, pero creemos que nos ha ido bien".

Dólar futuro. "En el caso del dólar futuro se me acusa a mí o a mi mujer de que ganamos 30 millones de pesos. Ni yo ni mi mujer ganamos nada. Es importante entender qué pasó en el dólar futuro. Es un muy buen ejemplo de lo que fue mi comportamiento como ciudadano. Yo vendí todos mis contratos futuros. Todo está documentado. Yo decidí no beneficiarme. Podía haber ganado la plata que dicen y mucho más, porque el Central la estaba regalando. Decidí no ganar esa plata porque no me parecía bien. Y no es que no era legal. Me parecía una operación ruinosa para todos los argentinos".

Fuente: La Voz