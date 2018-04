El Elefante Blanco de Catamarca: ¿Quién se hace cargo del Estadio Bicentenario?

Ayer por la mañana, el ingeniero Alejandro Casen recibió en el estadio Provincial Bicentenario a un grupo de periodistas y fotógrafos para acompañarlos en una recorrida por todo el estadio y despejar algunas dudas de la prensa.

Se habló un poco más de lo que se viene hablando, pero lo preocupante fue observar el deterioro de un estadio que alguna vez albergó un partido de Boca o River y que convocó a miles de catamarqueños.

El ingeniero expresó a los presentes: “Hubo grandes pérdidas de agua, por eso se hundió el terraplén”. Luego señaló: “La obra no estuvo bien construida, en el sentido del uso de los materiales y la resistencia que tiene que tener un estadio así”.

Para todos, el estadio se puede reparar y así lo declaró el ingeniero. “Esto se puede reparar, pero hay sectores que se tendrán que demoler”. Para otros, la demolición es lo más viable en una obra que está mal desde principio a fin. La palabra del ingeniero en cuestión fue un poco más de lo mismo que vienen expresando y más de lo que ya se sabe.

Hace unos días, el ingeniero Eduardo Niederle, de Obras Públicas, también fue optimista al decir que la recuperación del estadio es una tarea fácil. Pero, todavía no hay una explicación concreta de cómo se pude recuperar un estadio que se está viniendo abajo, en donde no se utilizaron los materiales adecuados. Mientras algunos se culpan y se tiran la pelota de quién es el responsable de esto, el estadio se sigue cayendo en pedazos.

Lo que expresaron los que saben del tema, es que las zonas más dañadas son la popular norte, sur y la platea este. Las mismas están cediendo y se están viniendo abajo. Además, como si esto fuera poco, ya hay hechos de vandalismo, con robos desde cañería hasta materiales de plomería.

Por ahora, el estadio está judicializado y no hay vistas de una solución y la ruleta de responsabilidades sigue girando y nadie toma parte de lo que le toca. No se sabe si se podrá disfrutar una vez más del estadio en la provincia, no se sabe quién se hará cargo de la recuperación o ya de un nuevo estadio.

Lo concreto es que ya hay un informe hecho por la Universidad Nacional de Tucumán, que es contundente en cuanto al inminente derrumbe, a causa de que estuvo mal clasificado, seleccionado y compactado.

Ya se habla del estadio a nivel nacional

Hace un par de días, el canal TN Noticias, elaboró un informe con fotos del deterioro del estadio y tituló la mota con “un sueño que duró solo cinco años y medio”. El columnista del medio, hizo un repaso de todo lo sucedido y también llegó a la conclusión que fue por culpa de la mala compactación sobre el terraplén. Los medios nacionales, como Olé y TN, se vienen haciendo eco del caso y ya le pusieron el apodo del “Elefante Blanco de Catamarca”.