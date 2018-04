Pidió ayuda a la Dirección de Violencia de Género y fue abusada por el psicólogo

El lunes pasado una mujer de 37 años fue a la Dirección de Atención en Violencia de Género de Rosario a pedir asesoramiento y contención para su hijo, de cuyo padre se había separado pero seguía amenazándola. Fue a pedir ayuda, pero terminó siendo víctima de un abuso sexual.

La mujer, que solía vender viandas que preparaba a varios empleados municipales, nunca dudó cuando el psicólogo del área la citó en su consultorio privado. Ella lo conocía y aceptó, pero en lugar de encontrar alivio en la entrevista vivió una pesadilla.

Después de media hora de charla fue cuando la actitud del médico cambió. "Me miraba de arriba a abajo y me insistía para que me suelte el pelo", recordó. Para ese momento ya se sentía lo suficientemente incómoda como para que él también se hubiera dado cuenta. Pero no le importó.

Superada por toda la situación y por los problemas personales que la habían llevado a ese lugar, se puso a llorar y la reacción que provocó fue peor. "Me abrazó como para consolarme y se tiró sobre mí", relató todavía con angustia. "Me manoseaba por todos lados. Yo cerraba la boca, tenía los puños apretados y estaba rígida", agregó.

"No podía creer lo que estaba pasando, ni siquiera pude insultarlo", manifestó después. Sin embargo, logró sacar fuerzas de alguna parte, lo empujó y se lo sacó de encima.

Claudia lo denunció ese mismo día y hoy volverá a la Fiscalía para ampliar su testimonio, junto a su abogado, Lionel Dvortetz. Mientras tanto, desde la Municipalidad adelantaron que el psicólogo será separado de su puesto.