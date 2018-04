Canje de pasajes en el Congreso: diputados y senadores reclaman un fuerte aumento

En plena controversia por el canje de pasajes por plata en el Congreso diputados y senadores piden una fuerte suba salarial, después de que el presidente Mauricio Macri planteara que este beneficio debería terminar. El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli solicitó que los montos asignados a los viajes se sumen al sueldo. Mientras que el jefe de bancada del peronismo en el Senado, Miguel Angel Pichetto, reclamó que los salarios de los legisladores de la Cámara alta se igualen con lo que cobra un camarista federal.

La controversia surgió la semana pasada cuando el Presidente planteó que si los legisladores creen que su sueldo no es suficiente que pidan un aumento, pero que "no compensen con los pasajes". La diputada oficialista Elisa Carrió, una de las que más pasajes canjeó por plata en los últimos años, le recriminó a Macri que "viaja en helicóptero desde chiquito, así que no tiene problema, no tiene idea, viaja en aviones privados". Aunque luego trató de bajar el tono de sus declaraciones.

Elisa Carrió se despegó de Mauricio Macri por el canje de pasajes: “Si quieren que sea una empleada pública páguenme antigüedad”

Tonelli consideró que se debería "incorporar el monto de los pasajes a la dieta y terminar con ese sistema de cambios de pasajes". El diputado recordó que el sueldo de los diputados es "inferior a los ingresos de los ministros y ni hablar de los miembros de la Corte" Suprema de Justicia, que además no están alcanzados por el pago del Impuesto a las Ganancias. En el caso de la Cámara baja los diputados que no usan los pasajes que les asignan reciben $ 1.350 por cada uno de ellos, lo que puede representarles un extra de hasta $ 40 mil mensuales, que se suman a un salario de $ 95 mil.

Mientras que Pichetto consideró que los senadores deben tener "una remuneración acorde a la tarea que se lleva adelante" y que se debe "eliminar todo concepto adicional que ensucie la cancha". "Se lo debería equiparar al salario de un juez de Cámara Federal. Entiendo que aún descontando Ganancias sería un haber razonable", le dijo a Clarín el jefe de bancada del peronismo en la Cámara alta.

El salario promedio de un senador es de $ 120.000 netos. Mientras que un camarista federal con 20 años de antigüedad cobra en mano unos $ 180.000 y no paga Ganancias. Cada senador que no use sus pasajes puede canjearlos por $ 3.440 por tramo. Si no hace uso de ninguno de ellos puede aumentar su sueldo en hasta $ 68.800 adicionales.

Los planes para eliminar o limitar el canje de pasajes en el Congreso

En Diputados planean eliminar los pasajes aéreos para los legisladores que representantes a la Ciudad o a la provincia de Buenos Aires, aunque igualmente recibirían una compensación de viáticos.

Se trata 95 diputados (25 por la Ciudad y 70 por la Provincia), de un total de 257 legisladores. El 80% del total que hace canjes son justamente de estos dos distritos. En el caso de que el beneficio se eliminara totalmente, habría un ahorro de $ 20 millones.

Mientras que en la Cámara alta se analiza la posibilidad de que todos los legisladores reciban una suma fija por este concepto y que además ya no puedan cambiar por dinero los tickets no usados. La propuesta consistiría en la asignación de un monto fijo de movilidad para los 72 legisladores, que vencería en un mes y que no podría canjearse por plata.

En caso de implementarse, el sistema no se aplicará directamente sino que requerirá de negociaciones con la oposición. Ya se habló del tema en el despacho del presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, y esta semana volverá a tratarse.

Fuente: TN