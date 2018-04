“Van a hacer todo lo posible para que los sectores más nuevos no participen”

Hoy, a última hora, finaliza el plazo para la presentación de avales de las líneas internas de la Unión Cívica Radical que quieran participar de la elección de autoridades partidarias. Al menos, así lo informó días pasados a LA UNION el presidente de la Junta Electoral, Héctor Canji. Sin embargo, los sectores opositores a la actual conducción, sostienen que la Junta aún no se constituyó formalmente, por lo que el plazo no se cumpliría hoy.

En diálogo con este medio, la diputada provincial y referente de Alianza de Participación Radical (APRa), Paola Bazán, se refirió a la polémica generada en torno a la actuación de la Convención de la UCR y las autoridades partidarias. “La mesa de la Convención debería haber notificado a los integrantes de la Junta la integración de esta y las autoridades para que se puedan constituir formalmente pero, hasta el momento, no está ese instrumento formal de conformación de la Junta”, aseguró Bazán, al tiempo que explicó que debido a esto “la Junta no hizo ningún acto administrativo porque no ha sido notificada a través de una resolución”.

Por este motivo, la legisladora sostuvo que hay cierta incertidumbre con los plazos para presentar los avales que permiten a las líneas internas participar de la contienda electoral. Por eso dijo que las líneas debían esperar hasta que mañana la Junta Electoral partidaria se reúna y se vean los pasos a seguir.

Bazán reiteró las críticas realizadas por las líneas que se oponen a la actual conducción respecto de la inclusión del requisito de acompañar los avales con una fotocopia del DNI del afiliado que apoya a cada sector. En ese sentido, dijo que tanto la informalidad con que se maneja la conformación de la Junta Electoral, como el requisito de la copia del DNI “es una picardía de las líneas viejas”, en alusión al Movimiento Renovador y la Línea Celeste.

“Es la primera vez que se pide fotocopia de DNI para una interna partidaria, es un exceso que realizó la Convención porque la Carta Orgánica no lo contempla. Nos van a tener hasta el día de mañana (por hoy) con esto porque la Junta debe resolver eso e indicar cuáles son los requisitos y formas en que se deben presentar los avales. Hasta eso, uno está un poco en el aire y está a expensas de lo que decidan quienes manejan la junta que, en definitiva, son las líneas viejas, como siempre”, cuestionó.

En esa línea, aclaró que desde APRa “igual estamos armando todo tal cual lo definió la Convención por las dudas pero no es lo que corresponde. Lo armamos porque sí o sí vamos a participar de la interna partidaria pero es una traba que nos están queriendo poner”.

Bazán apuntó contra celestes y renovadores al sostener que “van a hacer todo lo posible para que los sectores más nuevos no participen de la interna”.

“En lugar de abrir el partido, lo siguen cerrando con este tipo de actitudes”, opinó.