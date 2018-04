Monti les dijo a todos que la iba a asesinar

La historia de Claudia Pacheco (25), una joven madre de un niño de un año de edad, quien lucha por su vida tras ser apuñalada a la altura de la cuarta vértebra en la nuca cuando en un acto de defensa de su hijo se agachó para cubrirlo de su pareja, se asemeja a la de María Celeste Silva quien murió calcinada junto a su bebé, el 27 de noviembre de 2017 en el barrio La Rivera.

Los dramáticos casos no solo se parecen en que el autor fueron las parejas de las mujeres, sino que en ambos casos estas lucharon hasta el último momento para defender a sus pequeños hijos. Cabe recordar que en el caso de Silva, al momento de ser encontraba por la Policía, su cuerpo calcinado abrazaba al pequeño Gonzalo Burgos, quien también falleció en el incendio.

Tras el sangriento ataque que tiene a Claudia Pacheco debatiéndose entre la vida y la muerte, LA UNION se entrevistó con algunos vecinos y familiares de la joven, quienes relataron lo tormentoso de la relación a la que la joven le había puesto ya punto final.

Las personas entrevistadas, vecinos y amigas de la víctima, pidieron el resguardo de sus datos personales ante el temor de represalias por parte de la familia de Félix Monti, pareja de Pacheco.

En diálogo con este medio, comentaron que el detenido era una persona violenta y casi siempre que se lo veía en el barrio “empastillado” o “drogado”.

“En una opotunidad, no recuerdo bien cuándo fue, pero no hace muchos días, Claudia lo denunció porque llegó a la casa y la golpeó”, recordó una vecina, quien agregó “No estoy segura si levantó o no la denuncia, pero sí recuerdo que al otro día que lo denunció, nos contó que Monti la había amenazado con lastimar al bebé si lo llevaba la Policía”.

En cuanto a la noche del domingo, la vecina recordó que escuchó que peleaban pero nunca se imaginó que la apuñalara. “Escuché al chiquito que lloraba y ella gritaba. Cuando salí, ya la vi a ella tirada en la vereda con el cuchilo clavado y al chiquito debajo de sus brazos. Un vecino me contó que el tipo tiró al niño contra el cordón y cuando ella se agachó a cubrilo para que no lo volviera a atacar, le clavó el cuchillo y salió corriendo”. “Él, por Monti, me dijo a mí y a otro vecino que la iba a matar que ella no lo iba a dejar. Pero nunca pensé que fuera a cumplir lo que dijo. Como estaba empastillado, no le dimos mucha importancia”, se lamentó. Así también una familiar de la chica, quien vive en el mismo barrio, relató que días atrás, Monti le había robado dinero a Claudia. “Fue a la casa y le sacó como dos mil pesos que ella tenía ahorrados. Todo lo juntaba para su hijo y este desgraciado le arruinó la vida”, finalizó la mujer, quien dijo que pedirán justicia y que este “tipo” no salga más.

Fuentes judiciales consultadas en relación a la denuncia que habría según los vecinos realizado Pacheco por violencia en contra de Monti, indicaron que, por el momento, se desconoce aun cuando se solicitó la remisión de cualquier actuación policial o judicial que se hubiera realizado en el domicilio de la joven por un desorden o hecho de violencia doméstica.

Al niño lo quebró y está internado

Por otra parte, el pequeño hijo de un año de vida de Claudia y el detenido, continúa internado en el Hospital de Niños Eva Perón, fuera de peligro, en el sector de traumatología, con una fractura de pierna. Así lo confirmaron fuentes del centro de salud a este diario, quienes indicaron que la criatura está siendo contenida por los familiares y pregunta por su mamá. “El niño ingresó con una fractura en una de sus piernas, producto de haber sido arrojado con violencia contra el suelo, según nos comentaron los familiares que le dijeron en la Policía”, refirió un profesional de la salud. Asimismo se conoció que por disposición del fiscal, el médico legista examinó al niño en el Hospital y aguardaba el resultado del informe para encuadrar las lesiones, que en principio sería grave, en la imputación de Monti.