El SOEM Valle Viejo reclamó a los concejales del FJV-PJ ajustarse a la conciliación obligatoria

En diálogo con LA UNION, el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Jorge Escalante, habló sobre el conflicto laboral que mantienen los empleados del Concejo Deliberante (CD) que fueron dados de baja en su condición de planta permanente y acusó a los concejales del Frente para la Victoria de no respetar a la conciliación obligatoria.

“Los concejales del Frente para la Victoria impulsados por Walter Figueroa (Presidente del CD) están atropellando los derechos de los diez trabajadores a quienes se les quitó la planta permanente y quieren obligarlos a que firmen un nuevo contrato y, de esta forma, saltear las negociaciones que están dentro de la conciliación obligatoria”, afirmó Escalante.

El referente gremial, aseguró que Figueroa y compañía actúan en el conflicto movidos por un interés político y no respetan los derechos adquiridos de los trabajadores.

“Vamos a esperar hasta el miércoles que será la última audiencia de conciliación obligatoria. Ojalá se pueda arribar a algún tipo de acuerdo. La permanencia en planta permanente no es un capricho sino un derecho que se ganaron los trabajadores. Esto debe quedar claro porque cumplieron con los requisitos y por eso pasaron a planta. Ahora el capricho lo tienen ellos porque no solo no respetan sino que amenazan a los compañeros que si no firman el nuevo convenio como personal contratado van quedar fuera de la estructura del CD”, declaró Escalante.

En la Unidad Judicial

El referente del SOEM chacarero días atrás presentó una denuncia en la Unidad Judicial N° 10 contra del presidente del Cuerpo, Walter Figueroa, y a la secretaria parlamentaria, por “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”.

Respecto a esta presentación, Escalante dijo que se vio obligado a llevar a la justicia el conflicto debido a los atropellos por parte de los funcionarios. En esa línea, el gremialista dijo que los empleados manifestaron los “hostigamientos” que sufrieron en estos últimos días, además de amenanzas, en algunos casos, que si no firman el nuevo contrato, directamente se quedan sin trabajo.

“Se tomaron el atrevimiento de ir a los domicilios a amenazarlos para que firmen”, dijo.