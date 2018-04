Sosa: “El rival que venga va a ser aún más complicado”

Uno de los puntos altos que tiene Jorge Newbery de Pomán en el actual Federal C, es el delantero Rafael Sosa, que si bien no tuvo un buen partido el fin de semana pasado ante San Martín, es fundamental para el equipo de Pauletto.

El delantero habló con LA UNION, después del partido ante San Martín, y comenzó diciendo que fue un partido muy duro, que sabía que iba a ser así por cómo se viene dando el torneo.

El capitalino confesó que “se cometieron muchos errores, a partir de eso tenemos que trabajar. En el segundo tiempo no aprovechamos las situaciones de gol y por eso nos quedamos disconformes”.

El jugador no tuvo un buen partido. “En lo personal no hice bien las cosas como quería, no pude cambiar el aire, me costó entrar en partido, pero bueno tengo que trabajar para que esto no me vuelva a pasar. Los partidos que vienen van a ser aún más complicados”.

También expresó que no importa el rival que venga en cuartos, que seguramente va a estar a la altura y que no tienen que descuidarse.