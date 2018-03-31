Anuncian corte de energía eléctrica para este lunes

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: LUNES 02 DE ABRIL DE 2018
Horario ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM / TRANSNOA / ALGODONERA DEL VALLE
DISTRIBUIDOR/S: PARQUE INDUSTRIAL 33kV - CHUMBICHA 33kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: HABILITACION SALIDAS 33KV E.T. PANTANILLO - CONEXIÓN NUEVO PORTICO ALIMENTACION ALGODONERA DEL VALLE - EC SAPEM MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.
ZONA EN MT: LMT 33KV DESDE SECCIONADORES TRIPOLARES UBICADOS EN CURVA DEL SUSSEX Y HASTA SETN REBAJE CHUMBICHA
USUARIOS SINGULARES:
FABRICAS UBICADAS EN AREA PARQUE INDUSTRIAL EL PANTANILLO
ANTENA CLARO (EN PANTANILLO)
PLANTA GENERACION J.F. SECCO
AGUAS DEL VALLE: DERIVACIÓN POZOS POR RUTA N°38 PASANDO EX SUSSEX (N°10, N°38, N°49,N°51) REBOMBEO N°:1.
PLANTA TRATAMIENTO CLOACALES – CAMPAMENTO VIALIDAD NACIONAL – C.I.I.C (EX HOTEL SUSSEX) – RIPIERA MINERA PETREA – RIPIERA MOGUETA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS – INSTITUTO JULIO HERRERA - ESCUELA AGRO TÉCNICA - DIFERIMIENTOS AGROPECUARIOS, Y CAMPOS UBICADOS SOBRE RN38 DESDE PARQUE INDUSTRIAL HASTA CHUMBICHA.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELA Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° MONTECRISTO, B° VIRGEN DEL VALLE, B° ONGOLI Y LOCALIDADES DE COLONIA DEL VALLE, NUEVA CONETA, CONETA VIEJO, MIRAFLORES, HUILLAPIMA, CAPAYAN Y CHUMBICHA, ETC..-
NOTA: AL INICIAR LAS TAREAS SE REALIZARA UN MICROCORTE DE SERVICIO PARA MANIOBRAS DE APERTURA DE LMT 33KV, AFECTANDO EL CENTRO DE DISTRIBUCUION Nº:3 Y LOS USUARIOS UBICADOS EN LOS BARRIOS LA TABLADA, LA VIÑITA, VELEZ SARFIELD Y ALEDAÑOS.
EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.