Detienen a dos de los prófugos por el escándalo sexual en Independiente

Alejandro Carlos Dal Cin (organizador de torneos de fútbol para juveniles) fue apresado este mediodía en la causa que tiene al juez de garantías Luis Silvio Carzoglio por "abuso sexual calificado, por ser cometido con acceso carnal, y por ser gravemente ultrajante respecto de un menos de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual y en razón de la mayoría de edad del autor, en concurso ideal con corrupción de menores". Un par de horas más tarde fue capturado el otro prófugo, Juan Manuel Díaz Vallone (representante de futbolistas).

Al menos siete menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, uno de ellos en "reiteradas oportunidades", informó la fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI número 4 de Avellaneda, que lleva adelante la investigación del escándalo descubierto en las Inferiores de Independiente.

"Fueron abusados siete menores, uno con varios hechos. Hasta ahora se hicieron 27 allanamientos y se tomaron 100 declaraciones. Todos los detenidos fueron mencionados por las víctimas. Hay uno que aún está prófugo. Vamos a prorrogar el secreto de sumario en la causa por 24 horas más", resumió la funcionaria judicial.

La fiscal opinó que "el tema pasa más por las redes sociales que por el hecho de estar en una pensión. Los contactaban a través de Instagram o Facebook. Establecían conversaciones por esas redes. Tenemos capturas de pantallas con las cuentas de quienes trataban de captar a los menores".

Garibaldi puntualizó un hecho clave: "Los chicos confiaron en nosotros porque se sienten contenidos y seguros. Eso nos da sus frutos porque nos brindaron mucha información y quieren seguir colaborando con la causa. Buscamos no revictimizarlos. Por eso, en cada declaración (por cámara Gesell o testimonial, según si es menor de 16 o no) filmamos todo y pedimos la intervención de todas las partes para que no tengan que volver a declarar"."Allanamos las canchitas donde (Dal Cin) organizaba torneos de fútbol y secuestramos elementos que serán objeto de pericias. Todo el tiempo nos llega información".

El caso de independiente puso al descubierto la red de pedofilia mas grande de Argentina.

En las redes sociales circulan nombres de personas famosas vinculadas a esta causa, pero la Justicia aún no informó si alguno de ellos figura en el expediente.

