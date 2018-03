Mauricio Macri: 'no habrá más grandes ajustes'

El presidente Mauricio Macri aseveró hoy que no habrá más ajustes de tarifas luego del anunciado el miércoles por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y aclaró que "muchos se enojan" por los aumentos y "tienen razón", pero "si hubiese habido una manera de evitarlos hubiese sido el primero en frenarlos".

Macri se refirió a los aumentos tarifarios durante dos entrevistas radiales que concedió a Radio 2 de Rosario (Santa Fe) y Cadena 3 de Córdoba y, al ser consultado por la inflación consideró que "estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote", aunque confió en que "en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando" hasta "lograr una inflación mucho menor en el 2019".

"Muchos se enojan" por los aumentos de tarifas "y con razón", dijo Macri: "Les habían mentido, durante muchos años la gente creyó que el gas era gratis porque valía menos de un café".

El respaldo a Aranguren

En otro tramo de la entrevista, Macri respaldó hoy al ministro Juan José Aranguren, al destacar que "dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas", el energético.

En ese marco, el mandatario sostuvo que, además, por pedido de la Oficina Anticorrupción, el funcionario debió vender las acciones que recibió de Shell al retirarse de la empresa, "en el momento del peor precio del petróleo en los últimos diez años, con lo cual perdió la mitad de su valor".

"Yo no lo escuché a Aranguren, no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo pero lo que sí puede decir es lo que hizo Aranguren, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que era un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones", aseveró Macri.

Así respondió cuando, en una entrevista que concedió esta mañana a la emisora cordobesa Cadena 3, fue consultado sobre la afirmación realizada ayer por el ministro Aranguren en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos, en las que dijo que mantiene dinero suyo depositado en el exterior y que lo repatriará "a medida que se recupere la confianza" en el país.

