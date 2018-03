Intendente propone audiencia pública y no descarta judicializar el acuerdo fiscal

El intendente de Tapso, Jorge Coronel (FCyS- Cambiemos) dejó abierta la posibilidad de judicializar el acuerdo fiscal Provincia- Municipio en caso de la que no poder arribar a un acuerdo de adhesión.

Según las expresiones de Coronel, las negociaciones que los jefes comunales de la oposición mantienen con el ministro de Hacienda, Sebastián Véliz, no estarían cerca de arribar a buen puerto, a diferencia de los municipio de Belén y Antofagasta que ya rubricaron el convenio.

El jefe comunal reclamó a la Provincia reglas de juego claras, antes de firmar el documento. Afirmó que para ello, no deben incluirse modificaciones al Fondo Federal Solidario y deberán eliminarse las supuestas deudas con la OSEP y la Ec Sapem. Dijo que no todos los municipios son deudores y citó como ejemplo la comuna de Tapso.

“El ministro de Economía iba a mirar la propuesta de modificación que nosotros (por los Intendentes) le dejamos. De igual manera, nos dijo que no veía que haya posibilidades de modificarla. Creo que si ellos no hacen modificaciones, iremos la justicia”, manifestó en declaraciones radiales.

Y agregó: “Presentaremos un recurso de amparo por esta situación. En el caso de Tapso, no le debe a ningún organismo provincial desde el 2013 como ellos plantean. Hay puntos que me parecen que se tienen que conversar. No es ir a firmar nomás”, se quejó Coronel.

El intendente planteó también su desacuerdo a la modificación del régimen de regalías que autoriza a la Provincia a administrar e invertir los fondos cuando el municipio incurra en algún tipo de incumplimiento.

“No justifico a nadie. Pero me interesaría que todos en conjunto podamos decir qué hicimos nosotros, cuál es la realidad social y económica que vive Catamarca. En el Este no tenemos salud, no tenemos seguridad, no tenemos caminos. Vialidad (provincial) no existe en Tapso. Hay muchas cosas para decir. Por ahí, livianamente dicen ‘los intendentes no quieren justificar o ponen en duda el uso de las regalías mineras’, y no me parece que sea así. Me encantaría una audiencia pública con los intendentes, y que cada uno diga qué hizo con las regalías mineras, pero que también esté incluida en esta audiencia pública el Gobierno, porque siempre se dice que los que hacen mal las cosas son los intendentes”, declaró finalmente, Coronel.

Las modificaciones

Las modificación introducidas al acuerdo fiscal Provincia - Municipio alcanza al régimen de regalías mineras, que seguirá una metodología similar a la del Fondo de Desarrollo Municipal y la presentación, aprobación y rendición de cuentas de los proyectos estará en la órbita del ministerio de Gobierno. A la vez, el ministerio de Hacienda asegurará la efectiva percepción del depósito sobre los proyectos.

Se creará una asistencia solidaria solventada por la Provincia, los municipios y los empleados de la Administración Pública de ambos estamentos para destinarlos a OSEP.

Además, quedó establecido autorizar a la Provincia a descontar de la coparticipación los montos correspondientes a los gastos de servicio de energía eléctrica que esta brinde. Se incluyó que “cuando se efectuara en compensaciones por todo concepto acordado entre el municipio y la empresa, se detraerá de la coparticipación la diferencia resultante entre el gasto y los convenios particulares celebrados por el municipio y la empresa”.

La respuesta de Micone

Por otra parte, el secretario de Minería de la provincia, Rodolfo Micone, minimizó los dichos del jefe comunal de Tapso y dijo que no es necesario hacer una audiencia pública. Y aclaró que la misma no tiene sentido porque los intendentes son los dueños de los recursos y deben ser ellos quienes visualicen cuáles son las necesidades del municipio que administran.

“Hacer una audiencia pública no sé si tiene sentido. Con quien deben hacer la audiencia pública es con la comunidad, para ver cuáles son las necesidades y dar respuesta a través de la regalía minera. Lo que nosotros hacemos es recibir y depositar a cada municipio que debe ejecutar esas obras y el Tribunal de Cuentas (TC) es quien audita la obra. Lo que habría que preguntarle al TC es cómo está la rendición de cuentas de Tapso”, expresó Micone.