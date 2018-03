Licitarán obra para la escuela de Los Nacimientos

El presidente provisorio de la Cámara de Senadores, Jorge Solá Jais, participó del acto de celebración por los 100 años de la Escuela N°412 de la localidad de Los Nacimientos, distrito Hualfín, departamento Belén.

Solá Jais recibió de manos del intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, el instrumento por el cual fue declaró Huésped de Honor mientras dure su la visita a ese municipio.

Por otra parte, el presidente provisorio del Senado entregó a la directora Vilma Gutiérrez la resolución que declara de interés educativo, social y cultural y el instrumento legal por el cual se convoca a la apertura de sobres para adjudicar la obra de ampliación refacción y refuncionalización del edificio que albergará los tres niveles educativos, decreto con N°248.

“Creo propicia la oportunidad para hacerles llegar un afectuoso saludo a todos nuestros comprovincianos, personal docente y alumnos, quienes con gran esfuerzo han forjado el pasado y presente de la comunidad educativa”, versa el escrito de salutaciones que envió la gobernadora Lucía Corpacci.

En su alocución, Solá Jais expresó su alegría por tan importante fecha: “Llegar a 100 años, que no es poco, es el resultado del trabajo y del compromiso no solo de la comunidad sino de la docencia y llegar a otros cien años es el compromiso que pongamos hoy para que esto crezca”.

Y mencionó el compromiso de cada uno de los gobiernos que aportaron a su desarrollo, como del intendente Villagrán por gestionar la ampliación del edificio educativo, el gobierno de Kirchner por el avance de la Ruta 40, y de Corpacci por sus políticas educativas e inaugurar más de cien escuelas.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo Rivera; el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez; Ángel Mercado y Daniel Barros del directorio de YMAD; familia y comunidad educativa de localidades vecinas, ex directoras, ex docentes y ex alumnos.

Luego los funcionarios descubrieron la placa de homenaje.