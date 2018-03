El hijo de Gerardo Sofovich fue detenido en un hotel alojamiento

En las últimas horas, Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo, fue detenido en un confuso episodio en el que terminó acusado de violencia de género. El hecho ocurrió en un hotel alojamiento del barrio porteño de Belgrano.

“Viví un infierno, no hay otra palabra para lo que me pasó con las drogas. Mi viejo y otras personas me ayudaron mucho. Pero te tenés que ayudar vos con esto, sino no pasa nada”, manifestó el hijo del mítico productor en 2015.

Según trascendidos, una mujer con la que Gustavo se encontraba en el hotel alojamiento llamó a la policía para denunciar que había sido víctima de violencia y que fue amenazada para consumir estupefacientes.

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las tareas de rigor y si bien en un primer trascendió que Sofovich había fallecido esta versión fue rápidamente desestimada.