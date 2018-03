Tevez: “Gano la Libertadores y me retiro”

Carlos Tevez brindo una entrevista con TyC Sports donde hizo referencia al objetivo más importante del equipo en este 2018. Además, habló del Superclásico perdido.

“Quiero ganar la Libertadores y retirarme a lo grande… es un sueño”, aseguró el jugador, en una entrevista exclusiva con “La obsesión de ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre. Si la gano me retiro, después no me queda nada más por lo que luchar”, explicó Carlitos.

El delantero recordó la derrota en la Supercopa Argentina frente a River como una de las más dolorosas en su carrera con la camiseta de Boca. “Sabíamos que podíamos hacer historia. Como hincha y como jugador me duele más que ninguno. El hincha quería ganar esa final y tener una alegría. No pudimos hacerlo y a uno lo pone muy triste. Pero también lo hace fuerte porque sé que el hincha quiere la Copa Libertadores más que nada. Nosotros sabemos que tenemos que hacer lo imposible para darles esa alegría”, declaró Tevez.