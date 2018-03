Audio: el descargo de la médica del mini hospital del norte

La médica del Mini Hospital de zona norte, Graciela Agüero, realizó su descargo en el programa televisivo VOS EN EL MEDIO de la TV Pública y manifestó los motivos por los cuales la menor no fue atendida.

“Ella estaba muy enojada, me decía un montón de cosas. A todo esto, yo le digo: ‘está muy pálida, el dolor la mantenía con esa palidez, la voy a mandar al San Juan, generalmente nosotros la mandamos en ambulancia con una vía y con un calmante, salvo que sea alguna otra situación, no le ponemos calmante para que cuando lleguen al lugar se pueda verificar bien cuál es la dolencia”.“En eso, yo me voy a buscarlo al chico de la ambulancia, y no sé si ella no me entendió que yo iba a buscar la ambulancia. El riesgo de nosotros está latente todo el día porque a veces tenemos seguridad y a veces no. Anoche, el chico que se quedó de bueno que iba a hacer de seguridad, no la pudo contener a la señora, y se pasó, filmó, despotricaba. Eso fue lo único que pasó. Y me dijo que me iba a escrachar por todos los medios. Me pasa esto en el norte, en el sur ”

Recordamos que en el día de ayer, una mujer de apellido Villegas hizo una descarga en su cuenta de Facebook donde afirma que la médica de guardia no quiso atender a su hija en el mini hospital sobre la ex pista de choya. Por la falta de atención, decide filmarla como prueba de lo ocurrido.

Notas relacionadas: Video: Mujer manifestó que una médica no quiso atender a su hija

La hija de la médica del mini hospital dio su versión de los hechos en facebook