La agrupación Martín Fierro se manifestó pidiendo que el ministro Rivera los reciba

Un grupo nutrido de la agrupación Martín Fierro se manifestó ayer, en reclamo por la baja de 900 planes nacionales.

En diálogo con LA UNION, Gabriela Córdoba, una de las voceras de los beneficiarios que dejaron de percibir la asistencia de Nación, comentó que llegaron hasta la puerta de Casa de Gobierno para exigir una respuesta al petitorio de asistencia que elevaron la semana pasada.

“Nosotros sabemos que el recorte lo hizo el Gobierno nacional, pero presentamos una nota al ministro de Gobierno (Marcelo Rivera) para que intervenga”, declaró.

En ese contexto, la referente de la agrupación Martín Fierro aseguró que fue el propio ministro Marcelo Rivera quien, a través de sus colaboradores, se comprometió a recibirlos.

“Cuando la semana pasada vinimos y cortamos la calle bajó uno de los asesores del Ministro de Gobierno y nos dijo que si levantábamos el corte, nos iba a recibir. Y hasta ahora no tuvimos respuesta, por eso decidimos venir. Necesitamos que alguien nos dé una respuesta, ya que son 900 familias que quedaron sin la ayuda social”, declaró.

Pasadas las 10 de la mañana, los manifestantes, a modo de protesta, exhibieron los trabajos que realizan en los talleres que se dictan desde la Gerencia de Empleo, y cortaron calle República y Sarmiento, exhibiendo carteles en reclamo de la restitución de los planes nacionales y los cursos de capacitación.

Aseguran que desde hace 4 meses no perciben los planes y piden que la provincia intervenga en el conflicto. Finalmente, no descartaron volver con el piquete si no hay solución.