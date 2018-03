La hija de la médica del mini hospital dio su versión de los hechos en facebook

Una mujer de apellido Villegas hizo una descarga en su cuenta de Facebook donde afirma que la médica de guardia no quiso atender a su hija en el mini hospital sobre la ex pista de choya.

Al hacerse viral lo ocurrido, la hija de la médica acusada salió a dar su versión de los hechos en su cuenta de Facebook.

“Me van a disculpar por la intensidad del tema. Pero yo no voy a permitir que a mi mamá le caiga una lágrima más por gente TAN ignorante. Y me voy a hacer cargo de cada palabra escrita acá, porque es mi familia la involucrada . Les voy a dar nota de la segunda campana, porque hasta ahora injustamente solo recibimos insultos, amenazas de parte de gente que no tiene otra cosa más importante que hacer de su vida. Comentó acá también los insultos que está recibiendo mi mamá por parte de gente que ni siquiera la conoce y gente q ni siquiera sabe del tema, pero es más divertido amenazarla o insultarla por mensaje privado y públicamente. Antes que nada quería explicarle a la señora autora de todo este escándalo el concepto de atención PRIMARIA de la salud el cual este diferencia Urgencia de Emergencia, que me gustaría que lo estudiara, sin más en el mismo lugar de salud está bien detallado, para evitar estos malos ratos o malos tratos como siempre reciben por parte de los pacientes los médicos de dicha posta. Aclaro por parte nuestra, que a la señora se le explico que lo conveniente era trasladarla al hospital San Juan Bautista en la ambulancia disponible del mismo centro de salud, a causa de que: En estos tipos de postas no hay laboratorios, no hay estudios radiológicos ni ecográficos, estudios complementarios que ayudan a llegar a un diagnóstico certero y quizás más rápido basado en signos y síntomas del paciente.

Lo cual dicha mujer se negó mediante palabras ofensivas y con el mismo temperamento que muestra el video con el único fin de calmar el dolor de su hija de 19 años, que los que estudian y entienden de estos temas que muchas veces calmar solo el dolor y mandar al paciente a su casa no es la mejor opción. Eso también quería aclarar, no era una bebe, ni una nena. Mi mamá es médica pediatra no médica de adulto y aun así no hizo abandono de paciente como dicha mujer dice u otros comentarios más. Otro punto a marcar pero ya desde mi opinión y desde mis conocimientos me encantaría que toda la gente que insulta, maltrata y habla mal de cualquier personal de la salud entendiera algún día que a los médicos, a los enfermeros y a cualquier profesional de salud no los preparan tantos años para dañar o a hacer abandono de persona. Soy estudiante del último año de medicina y tengo en mi mente bastante claro a bases de enseñanzas por medio de profesionales, que nuestra profesión se cumple 24 horas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y aún así la gente se siente con el derecho de reclamar porque un médico come, toma agua, duerme y/o respira . Gente no son robots son humanos igual que ustedes y tienen las MISMAS necesidades básicas IGUAL que ustedes. Hoy tuvimos la mala suerte que sea una persona por parte de mi familia la que reciba este atropello, pero es más común de lo que creen y de lo que ven. El maltrato de las personas hacia los médicos. Por suerte en ese video se puede ver claramente cómo esa mujer con el afán de que mi mamá muestre su cara que ya se había visto se aparece por detrás y le mete violentamente el celular en su cara y ella por dicha acción tiene ese tipo de reacción, a causa de haber sufrido MUCHAS veces anteriores golpes, malos tratos o como por ejemplo un padre que una vez tiro y rompió el termómetro en la cara de la médica, o por médicos que fueron amenazados hasta con cuchillos y ni siquiera tuvieron la posibilidad de sentirse resguardados por un personal de seguridad, por suerte también se ve que no la quiso agredir con jeringas ni agujas como dice también. Hago este descargo para que entiendan lo que los médicos viven día a día. Hago este descargo porque le puede haber pasado a cualquiera, hasta a mi, que sueño con terminar esta carrera y ser una buena profesional el día de mañana y déjenme decirles con orgullo que mi ejemplo a seguir es esa mujer, con 30 años intachables de profesión, con esa mujer que solo la disfrutamos horas en casa porque trabaja de lunes a lunes, por esa mujer que tiene tanta gente atrás agradeciéndole su atención y corazón. Sin otros motivos solo quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon y los que nos acompañaron, recibí mensajes de personas que ni siquiera conocía hablando bien de mi mamá, o contándome las veces que salvo vidas. Y vamos a tomar cartas sobre el asunto. Treinta años de carrera no se ensucian así porque si, esta familia y todos los q la conocen y conocen su amor a esta profesión tan ingrata a veces, están orgullosos y agradecidos de ella. Saludos! “