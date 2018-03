“Me sentía en la misma situación de Jesús cuando echó a los vendedores del templo”

Durante la mañana de ayer, trascendió una carta en donde el obispo Luis Urbanc, le vuelve a pedir al intendente Raúl Jalil, que saque a los puesteros de la Gruta de la Virgen del Valle lo más rápido posible. En el texto, y sin hacer referencia explícita a su polémica frase “entiendan que tienen que rajar todos de acá”, el sacerdote se identifica con Jesús cuando echó a latigazos a los mercaderes del templo y les dijo: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.”

La misiva fue enviada a la comuna el viernes pasado, al otro día de que los puesteros de la Gruta lo filmaran mientras los echaba del lugar con frases que los hicieron sentirse violentados. El obispo señala que está afligido por “abusiva a impertinente ocupación por parte de comerciantes que alegan autorización municipal en la Gruta de Nuestra Señora del Valle, lugar de dominio religioso”.

“Soy consciente y me duele la difícil situación que cada vez más, muchos catamarqueños atraviesan por falta de ingresos genuinos para mantener a sus familias. De allí que buscan desesperados tener algún ingreso para obtener el pan de cada día y afrontar tantos otros gastos de esta cada vez más difícil vida urbana. Es por ello que apelo a que arbitre medidas urgentes para que pueda relocalizar a estos hermanos, como ya se venía hablando”, escribe.

“Parafraseando el dicho ‘la necesidad tiene cara de hereje’ comprendo que quien está angustiado aprovecha toda oportunidad para asegurarse algo, pero nos debemos habituar a respetar y a hacer respetar al orden público y las pertinentes reglamentaciones que nos preservarán del caos y los malos ratos”, continúa insistiendo el obispo.

“A usted le comuniqué el mal rato que habré hecho pasar a un señor y que yo pasé el 22, puesto que estaban construyendo un nuevo puesto, cuando la semana pasada habíamos acordado no innovar, ya que hubo acuerdo entre los kioskeros, en presencia del padre Díaz. A mí me exasperó, y me sentía en la misma situación de Jesús cuando echó a los vendedores del templo, ya que lo habían inundado de todo tipo de negocios. (…) ¡Cuánta educación nos falta, tanto en lo humano como en lo cristiano a fin de que todos respetemos el sentido común!, alega.

Por último, señala que supuestamente recibió quejas de peregrinos que visitan el lugar, quienes se “escandalizan con lo desprolijo y para nada motivador de la piedad de quienes visitan este histórico solar”.

Los puesteros, quienes habían solicitado al obispo que se disculpe, aseguran que no están dentro del predio religioso, y que existen otros lugares similares en Argentina, que están realmente desprolijos y además son inseguros.