Crítico momento del Sportivo Villa Cubas, piden la renuncia del presidente

El Sportivo Villa Cubas no viene pasando un buen momento institucional y esto se da ya hace varios meses. Pero en los últimos días, la situación se agravó y hay denuncias penales de por medio.

Los hinchas y socios del club piden la renuncia del presidente Antonio Russo, que realizó una denuncia penal a autores desconocidos por presuntas amenzas graves.

Esto fue desmentido por hinchas, que dijeron “Esto no da para más, estamos haciendo este reclamo por la mala acción del presidente, es un atentado lo que hace él contra Villa Cubas. No nos queda otra que venir a presentar una denuncia contra Russo, para que se haga público y se sepa que Villa Cubas es del pueblo, no tiene dueño. Ni Russo ni nadie va a manejar con la billetera a nadie”, comentó un hincha.

Y afirmó que Russo “nos dejó abandonados desde todo punto de vista, fue con mentiras, desorganizó a toda la comisión. No se cumplió con los jugadores, nos dejó deudas de agua, luz. A jugadores que estaban golpeados y que necesitaban atención, los abandonó completamente”.