Myrian Juárez dijo que el dinero que canjeó de los pasajes los usó en “gastos operativos”

Tras la polémica generada luego de que se conocieran los montos que recibieron los diputados nacionales por Catamarca al canjear los pasajes que no utilizaron por 2017, Myrian Juárez explicó en qué utilizó el dinero. La ex legisladora sostuvo que los más de 200.000 pesos que percibió al canjear los tickets aéreos y terrestres que no usó, los utilizó para solventar los gastos que le significó recorrer 31.000 kilómetros con la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja.

Según un informe de Infobae, Juárez encabezó la lista de diputados catamarqueños que más dinero recibió por canjear los pasajes, alcanzando la suma de 204.490 pesos, seguida por Eduardo Brizuela del Moral con 203.540 pesos. Entre todos los representantes catamarqueños cobraron por este concepto 767.205 pesos, solo durante el año pasado.

Tras aclarar que “los cambios de pasajes en la Cámara tienen un respaldo normativo”, la ex legisladora del Frente Cívico y Social explicó a LA UNION que “la idea de poder cambiar los pasajes tiene que ver con razones laborales y operativas principalmente”.

En ese sentido, indicó que su metodología respecto de los tickets era reservar los pasajes que utilizaba junto a su equipo de asesores por mes y después “dividíamos un cupo de lo que sobraba en un 50 por ciento para Catamarca y 50 por ciento para Buenos Aires”.

Si bien comentó que algunos de esos pasajes se dieron “especialmente a personas enfermas”, reconoció que la función de los pasajes no es que el legislador haga asistencia social, sino que, según la normativa vigente, es para razones operativas.

Entonces explicó: “Lo que hicimos con el resto es canjearlo por razones operativas para poder llevar adelante todo el proyecto que teníamos con Economías Regionales. Nosotros, el año pasado, cuando rendimos nuestra gestión y dejamos la comisión, entre las cosas que hemos aclarado es que hemos recorrido más de 31.000 kilómetros en Argentina, no solo los legisladores sino nuestros asesores y equipo de trabajo”.

En esa línea, agregó que el 100 por ciento de los gastos que demandó recorrer el país, le ha costado a cada legislador y algunos de esos gastos se erogaron con el canje de los pasajes. “Nosotros nunca hemos tenido ni viáticos ni reconocimientos de pasajes como legisladores para recorrer Argentina”, justificó.

Juarez dijo que tras la publicación de la información “leí que son sobresueldos de los legisladores o son para que se vayan de vacaciones” pero insisitió que, en su caso, “fue para llevar a cabo el proyecto que teníamos de visitar las regiones”.

Sobre el rechazo que generó en la sociedad el hecho de que los legisladores cambien los pasajes que no utilizan por importantes sumas de dinero opinó que “la gente tiene todo el derecho a molestarse porque sabe la mitad de la película pero, por supuesto que no todos los legisladores somos iguales y no todos pueden explicar para qué canjean”.

Consultada por si hay un modo de rendir cuentas por los “gastos operativos”, la legisladora dijo que no existe: “Vos firmás la planilla de que lo canjeás pero, bueno, cada uno lo puede justificar para qué lo hace”.

Sistema de canjes

Juárez defendió el sistema de tickets aéreos y terrestres porque tienen “su función y es que sirvan para poder ejecutar las tareas como legislador nacional”, pero consideró que podría haber algunas modificaciones como que “se ajusten los pasajes a los viajes normales que tiene un legislador y que el canje sea posible solo si vos tenés proyectos operativos, o sea si vos podés justificar para qué vas a cambiar eso”.

En esa línea, criticó también la diferencia que existe entre lo que recibe un senador nacional respecto de un diputado nacional al canjear un pasaje. “Los senadores tienen la misma cantidad de pasajes pero triplicado el valor. Un pasaje a nosotros nos reconocían 1.300 pesos y a ellos más de 3.000”, indicó.