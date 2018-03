Exitoso encuentro de mujeres en la Universidad Nacional de Catamarca

Por segundo año consecutivo, la secretaría de Extensión de la UNCa, en conjunto con el Instituto Nacional en contra de la Discriminación, la Xenofobia y eI Racismo (INADI) realizaron el “Encuentro de Catamarqueñas Protagonistas de Nuestra Historia”, en el marco de las actividades organizadas por el día internacional de la mujer.

Del emotivo encuentro participaron diferentes mujeres de nuestra provincia que fueron pioneras en actividades que antes eran exclusivas del género masculino, a través de la exposición de sus testimonios y experiencias. “Celebro que como Universidad podamos estar generando estos espacios de reconocimientos y encuentros para aprender, para revalorizar y dar mayor sustento a nuestra tarea de formación e investigación”, expresó Belén Verón, docente investigadora de la facultad de Humanidades, quien expuso sobre el protagonismo de las mujeres en territorio. Por su parte, Natalia Brizuela César, del INADI destacó que la actividad ayudó a “visibilizar a las mujeres que ganaron terreno en actividades de hombres para derribar estereotipos de género”.

Durante el evento, que fue declarado de interés municipal y cultural, se escucharon los relatos de mujeres que a través de sus experiencias de vida lograron romper con distintas barreras de discriminación, para alcanzar sus metas y cumplir sus objetivos profesionales de la mano de sus compromisos personales. Es el caso de Ramona del Valle Nieto, enfermera durante el conflicto de Malvinas, quien a los quince años se fue a vivir a Punta Alta en Puerto Belgrano, allí muy cercana a la base Naval y con familia de militares se dedicó a la enfermería . “Cuando fue el tema de Malvinas me tocó hacer mi trabajo estando embarazada de cinco meses y medio, mi esposo navegaba durante la guerra, y teníamos dos nenes más. En ese momento no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo pero en definitiva estábamos cumpliendo con nuestro deber”, expresó. Ester Argañaraz también enfermera durante el conflicto bélico agradeció el reconocimiento de la UNCa y el INADI y lamentó que en 36 años las Fuerzas Armadas no les hayan brindado un reconocimiento: “nos guardaron bajo la alfombra”.

Maira Barrionuevo, deportista, Jorgelina Guerra, abogada integrante de una comunidad originaria, Rita Humana, investigadora. Cecilia Cabrera, propietaria de una gomería en Pomán, María Marta Cantarel, empresaria. Noelia Brunello inspectora en una empresa de transporte, contaron también su experiencia y recibieron su reconocimiento.