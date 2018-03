“El IPV me falló. Mi casa está apuntalada y ya la tengo pagada”

Ramona Brizuela tiene 62 años, vive en el barrio 40 viviendas nortes, casa 20. Su vivienda se asentó en el año 2010, y desde entonces no paró de pedir soluciones al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Secretaría de la Vivienda, pero no obtuvo respuestas. Actualmente, su casa está apuntalada, no cuenta con baño, lavadero, ni cocina. Asegura que las autoridades están esperando que “la casa la mate”.

En diálogo con LA UNIÓN, la mujer contó su historia: “Fue en el año 2010 cuando se me asentó la casa. Después hicieron remiendos. En el 2015 volvió a suceder y fue más grave y ahora es terrorífico”, manifestó angustiada. Es que durante la mañana debió llamar a Defensa civil para que vuelvan a fijar los puntales que tiene tanto en el comedor, como en la cocina, el ex lavadero y el dormitorio de su hija.

“En el 2017 fui a la Secretaria de la Vivienda y hablé con Fidel Sáenz. Dijo que me iba a dar una respuesta favorable pero hasta el día de hoy, no la tengo. Después a Dante López Rodríguez, le expliqué. Siempre aducen que es un problema de humedad. Rodríguez mandó a una empresa que me sacó el lavadero y el baño porque supuestamente era la causa de las grietas. No es así. Hace más de dos años que no tengo baño, cocina. Ahora Rodríguez es un poco soberbio. No me quiere atender y no me quiere responder”, detalló.

“Tuve que llamar a Defensa Civil para que me pongan los puntales porque se me habían corrido y ellos me dijeron que no es problema de humedad, es problema de terreno. Entonces, hoy, Paola Leguizamón de esa área me iba a hacer un informe y me iba a notificar para ver qué curso le daban. “No sé qué están esperando, que me mate la casa”, argumentó.

“Es difícil. Lavo los platos en el mismo lugar donde tengo que higienizarme. No sé por qué tengo que estar en esta situación con mis 62 años, con mi problema de salud”, se preguntó.

“No estoy pidiendo favores. Le estoy pidiendo a Rodríguez porque él mandó la empresa de Ricardo Tomassi y no hicieron bien las cosas. Le pido a Sáenz por favor que me ayude porque la situación en la que yo estoy no es digna de vivir. Tengo ya mi casa pagada porque nunca le falle al IPV. No sé por qué ellos me están fallando”, argumentó.

Según contó Brizuela, las casas de sus vecinos están en situaciones similares. En su momento, debieron reconstruir casi casa por medio del barrio. Ahora serían otras las viviendas que están en condiciones de ser construidas nuevamente, “pero nadie da respuestas”.