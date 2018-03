Se confirmó las irregularidades con los seguros policiales

En auditoria interna de la policía de la provincia, se brindaron detalles de los vehículos que pese a estar fuera de servicio continuaban asegurados. También nombra a varias empresas aseguradoras y se advierte que algunos rodados tenían doble cobertura.

Dentro de la investigación, se nombran vehículos que ya habían sido expuestos dentro de la denuncia. Pero además, se mencionan otros rodados sobres los que recaían las mismas irregularidades.

Irregularidades al descubierto

LA UNION pudo conocer que el hecho fue advertido a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, cuando la Jefa del Departamento de Logística de la Policía de la Provincia, Crio. Inspector Nilda Leguizamón, concluyó un “arqueo” de los bienes de la fuerza, tarea que había iniciado meses después de asumir, en febrero de 2017.

Así se conoció, que desde hace años, posiblemente desde el 2000 hasta la fecha -no se descarta que pudiera ser años antes- la Policía de la provincia habría estado pagando doble seguro a los vehículos del parque automotor. Rodados, que desde hace años no funcionan y están a la vista de todos, en el “cementerio” automotor que la fuerza posee en el taller, situado en la ex fábrica Ford de Sumalao.

Según la información a la que tuvo acceso este diario, en total lo que se denunció - y que no significa que no haya más casos- serían 103 móviles, por los que se pagaba un doble seguro. La póliza era adquirida mediante licitación, que se otorgaba a la empresa de Catamarca “Aval Seguros”, pero que tendría sus oficinas centrales en Tucumán. El valor del seguro rondaba en casi 100 mil pesos anuales.

