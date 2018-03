Los diputados de Catamarca canjearon más de medio millón de pesos en pasajes

El cuestionable sistema que se aplica en el Congreso de la Nación que le permite a los legisladores canjear los pasajes terrestres y aéreos por dinero sigue generando polémica. Esta vez se conocieron los montos que recibieron por este concepto los diputados nacionales, entre ellos, los catamarqueños, que en 2017 embolsaron 767.205 pesos.

A finales de febrero, LA UNION dio cuenta de la investigación realizada por Infobae, en la que se dio a conocer lo que habían cobrado solo por el mes de diciembre los senadores. En esa lista figuraba Dalmacio Mera, quien en el mes de diciembre embolsó 68.020 pesos correspondientes al canje de pasajes.

Ayer, el medio digital porteño dio a conocer el listado de lo que recibieron, durante todo 2017, los diputados nacionales que no utilizaron los pasajes disponibles y los cambiaron por dinero. Entre los cinco diputados por Catamarca, más Silvana Gincchio y Gustavo Saadi que asumieron en diciembre, canjearon más de medio millón de pesos.

En el tope del ranking de los representantes de los catamarqueños se encuentra Myrian Juárez (Frente Cívico y Social), quien cumplió su mandato el 10 de diciembre, y se quedó con la friolera suma de 204.490 pesos, tras realizar un simple trámite que se requiere en la Secretaría Administrativa. La ex diputada recibió por pasajes aéreos 123.810 pesos, mientras que por los terrestres, 80.680 pesos.

Segundo en la lista figura el ex gobernador y también integrante del FCyS, Eduardo Brizuela del Moral. El reelecto diputado recibió en concepto de canje de pasajes aéreos 138.040 pesos, que más los 65.500 pesos que recibió por los boletos terrestres, suman 203.540 pesos.

No muy lejos de los representantes del FCyS, se encuentra la diputada “kirchnerista”, Verónica Mercado. La legisladora canjeó los pasajes por 195.040 pesos, divididos en 110.050 pesos por los aéreos y 83.990 por los terrestres.

El cuarto lugar de esta polémica lista es ocupado por Néstor Tomassi, quien también dejó su banca a finales del año pasado. El ex legislador peronista canjeó 117.810 pesos en pasajes áereos, los que sumados a los 4.425 pesos de los terrestres, llegan a la cifra de 122.235 pesos.

A pesar de haber asumido en diciembre, ya se presentaron en la Secretaría Administrativa para canjear los pasajes los diputados Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio.

El ex ministro de Gobierno recibió 16.200 pesos por los ticktes aéreos que no utilizó y 8.450 pesos por los terrestres, sumando un total de 24.650 pesos.

Por su parte, Ginocchio recibió 17.250 pesos en total, al cambiar los tickets terrestres no utilizados por 7.800 pesos y los aéreos por 9.450 pesos.

Sin canje

Entre los apenas 10 diputados que en 2017 no recibieron ni un peso por el canje de pasajes, se encuentra una sola representante de Catamarca. La legisladora de la Coalición Cívica, Orieta Vera integra el minúsculo grupo que no concurrió a la Secretaría Administrativa para obtener dinero a cambio de los pasajes que no utilizó.

Polémico sistema

Hace más de veinte años que los diputados y senadores de la nación componen su sueldo de una suma adicional correspondiente a gastos de representación y un monto determinado de dinero pensada para los viajes de los legisladores al interior del país. Este mecanismo se traduce en 20 pasajes aéreos y 20 terrestres mensuales que, en caso de que no se utilicen, pueden ser cambiados por dinero en efectivo.

A mediados del 2017 se aumentó el monto de los tramos y se estableció un mecanismo de gestión digital para el registro, una deuda pendiente que eliminó los “aerocheques”, la famosa caja negra dentro del sistema pasado.

A comienzos de 2018, se avanzó en restricciones a la gestión de pasajes innominados, es decir, todos aquellos que los diputados “cedían” a otras personas: el cambio radicaba en que ahora se ponía un tope de cuatro personas distintas al diputado/a para usar los tramos, estando previamente anotadas en un listado. El objetivo de la medida fue asegurar que el destino de esos recursos sean actividades para la labor legislativa, y no gastos discrecionales. Esta era la primera medida para regularizar al sistema, que sería seguida de la bancarización de los fondos y de la restricción para el canjeo (es decir, se podrían utilizar los tramos pero no canjearlos por efectivo).

Poco tiempo después, y a raíz de presiones de diversos bloques políticos que componen la Cámara baja, las autoridades del cuerpo dieron marcha atrás con la medida, aumentando a 8 la cantidad de usuarios que pueden usar los pasajes aéreos, y liberando nuevamente los 20 pasajes terrestres independiente de su pertenencia o no a la Cámara.