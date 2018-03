Susana Giménez le pidió disculpas a Laura Fernández en vivo

Luego del escándalo que se generó por el picante comentario que Susana Giménez hizo sobre Laura Fernández, quien suplantará a Griselda Siciliani en Sugar, la diva sorprendió a la bailarina en el programa de Mirtha Legrand.

Este domingo, Laura estuvo como invitada a la mesa de Mirtha Legrand. Tras presentar a la conductora y bailarina que pronto debutará en la obra Sugar, “La Chiqui” anunció que tenía una sorpresa para ella.

En la mitad del programa, Mirtha pidió silencio porque quería hablar con Laura y segundos después, la voz de Susana se hizo presente, sorprendiendo a la novia de Federico Bal.

“El otro día se armó un conventillaje por lo que dije…”, arrancó Susana.

Recordemos que durante un evento organizado por Jean Paul Gaultier, tras ser consultada, la diva de los teléfonos tiró: “¿Quién es Laurita Fernández?”.

Sobre el tema, Susana aclaró: “Pero es que me estaban volviendo loca preguntándome si vi lo de Sandro, si me gustó lo de la China Suárez, si estoy peleada con Griselda (Siciliani) porque se va de Sugar. Subo una escalera y me preguntan ‘¿Y Laurita Fernández?’, y dije ¿quién es Laurita Fernández. Por supuesto que sé quién es, no sé por qué me salió así… pero no fue para nada peyorativo“.

“Estoy feliz que hagas Sugar, se que bailás como Sweet Charity y vas a tener un éxito bárbaro”, le auguró la diva, y le pidió que le hiciera caso al director “porque la conoce como nadie a Sugar porque la hicimos tres años”.

“El baile parece que lo dominás de una manera impresionante. Lo que yo te quiero decir es desearte toda la suerte del mundo y por supuesto que te voy a ir a ver, ni hablar”, le dijo después a la bailarina.

Minutos después, Laura le pidió un consejo a la diva. En respuesta, la Su sostuvo: “Si te han elegido, es por algo. Pero tenés que estar relajada y sonreír mucho. Estoy segura que va a ser un gran éxito”.

“Y perdoname por eso… yo no soy ni agresiva ni nada parecido, nunca me quiero pelear con nadie, pero me salió eso y se armó todo un conventillo. Te pido disculpas”, concluyó Susana ante una Laura Fernández que no paraba de expresarle su admiración.