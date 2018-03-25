Diversos lugares de la ciudad se verán afectados este domingo en el servicio eléctrico

La empresa Energía de Catamarca Sapem informó que este domingo 25 de marzo se realizará cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de la Capital. El programa de suspensión de servicio eléctrico se realizará conforme al siguiente detalle:
HORARIO: ENTRE 07:30 Y 13:30
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: GUEMES 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA A NIVEL UBICADA AL LADO DE URBANO GIRARDI
ZONA EN MT: DESDE SETN URBANO GIRARDI HASTA SETN TODO CAÑO.
USUARIOS SINGULARES:
SINDICATO LUZ Y FUERZA – URBANO GIRARDI – ESTACION DE SERVICIO AUTOMOVIL CLUB – HOTEL CASINO – HOTEL PUCARA – GRAND HOTEL – SUPERCANAL - RADIO MUNICIPAL – DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA POLICIA PROVINCIAL – VIALIDAD PROVINCIAL - TODO CAÑO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS ENTRE CALLES:
POR CALLE SAN MARTIN DESDE AVDA. VIRGEN DEL VALLE HASTA CALLE AYACUCHO.
POR CALLE ESQUIU DESDE CALLE MARIANO MORENO HASTA CALLE JUNIN.
POR CALLE REPUBLICA DESDE CALLE MARIANO MORENO HASTA CALLE JUNIN.
POR CALLE PRADO DESDE AVDA. VIRGEN DEL VALLE HASTA CALLE JUNIN
POR AVDA. VIRGEN DEL VALLE DESDE CALLE SAN MARTIN HASTA CALLE MATE DE LUNA
POR CALLE CASEROS DESDE CALLE CHACABUCO HASTA CALLE PRADO.
POR CALLE AYACUCHO DESDE CALLE REPUBLICA HASTA CALLE PRADO.
POR AVDA . VIRGEN DEL VALLE DESDE CALLE REPUBLICA HASTA CALLE PRADO.
POR CALLE MARIANO MORENO DESDE AVDA. OCAMPO HASTA CALLE REPUBLICA.
POR AVDA. OCAMPO DESDE AVDA. VIRGEN DEL VALLE HASTA CALLE LAVALLE.
POR AVDA. COLON DESDE AVDA. OCAMPO HASTA CALLE GRAL. ROCA.
POR CALLE ADAM QUIROGA DESDE AVDA. COLON HASTA CALLE LAVALLE.