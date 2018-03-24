Anuncian corte de energía eléctrica para Valle Viejo

La empresa Energía de Catamarca Sapem informó que este domingo 25 de marzo se realizará cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores del departamento Valle Viejo. El programa de suspensión de servicio eléctrico se realizará conforme al siguiente detalle:
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS
SOLICITADO POR: ELECTROCIVIL S.R.L
DISTRIBUIDOR/S: POZO EL MISTOL 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. VALLE VIEJO
MOTIVO : CONEXIÓN DE NUEVO NEXO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV Y SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA (SETA) UBICADA EN CALLE HIGINIO RIZO ESQ. DR. JOAQUIN ACUÑA (VILLA DOLORES).
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. EULALIA ARES DE VILDOZA (PREVEDELLO) HASTA SECCIONAMIENTO A CUCHILLAS CERAMICA DE VALLE VIEJO.
USUARIOS SINGULARES:
ECA VALLE VIEJO – PRIMO A. PREVEDELLO – ESTACIÓN DE SERVICIO YPF (TRES PUENTES) – MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO – LIGA CHACARERA DE FUTBOL – CORREO – POLICÍA – REGISTRO CIVIL – CLÍNICA SAN JAVIER – CERÁMICA VALLE VIEJO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN: Bº DON ZENON, Bº VILLA MACEDO, VILLA DOLORES, B° JARDÍN, AVDA. PTE CASTILLO DESDE PADRE ESQUIÚ HASTA PATIO PALMERAS, ETC.
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