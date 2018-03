Vendía sándwiches en la calle y la Policía se los secuestró

La foto de un hombre que vendía sándwiches de salame en el barrio porteño de Balvanera, quien perdió toda su mercadería luego de que la Policía le labrara un acta por “uso indebido del espacio público”, generó indignación redes sociales.

El vendedor trabajaba en la calle Perón al 2500 y fue interceptado por dos efectivos que le incautaron la comida, amparados en el texto del artículo 83 del Código Contravencional y le sacaron el canasto con el alimento.

El hombre de la foto se llama Maximiliano Gómez, tiene 26 años y hace diez que trabaja como vendedor ambulante. Es cordobés y vive en Buenos Aires con su novia. Hace algunas semanas logró comprarse un canasto nuevo para su venta: la Policía de la Ciudad se lo llevó, junto con la mercadería para vender durante todo el día.

“Estaba caminando y se acercó una persona que quería comprar. Le ofrecí el sándwich y paró un patrullero al lado. Me pidieron documentos y no los tenía. Me dijeron que no podía vender en la calle. Me secuestraron la mercadería, el canasto, todo”, contó el joven al portal Nueva Ciudad.

En tanto desde la Policía de la Ciudad explicaron, “no fue detenido porque no es un delito, sino que se le labró un acta. Es una infracción por venta ambulante ilegal, sobre todo de alimentos, que tienen que tener un control bromatológico, de higiene y un puesto autorizado por el Gobierno porteño”.

Los sándwiches serán derivados a los inspectores de bromatología para comprobar que sean aptos para el consumo, caso contrario son desechados. En caso de que estén en buen estado los fiscales solicitan que sean entregados a comedores.