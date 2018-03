Recambio de cascos a motociclistas

La secretaría de Protección Ciudadana de SFVC llevó adelante hoy un operativo de prevención vehicular en el casco céntrico, con el recambio de cascos en los motociclistas con los papeles en regla y cascos viejos, y otorgando cascos infantiles.

Con el fin de intensificar las acciones para revertir la situación diaria de accidentes de tránsito, en los que los resultados suelen ser graves por la falta de uso de cascos, el municipio una vez más brindó la posibilidad de obtener uno nuevo.

“Esto es parte de la tarea que tenemos todos los días, fomentar la conciencia del uso del casco y las condiciones de éste. Somos un municipio presente y nuestro objetivo es que la gente sepa que ofrecemos todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar su seguridad”, expresó el jefe del área, Juan Manuel Zelarayán.

Por otra parte, aclaró que ante esta iniciativa el único requisito que debe cumplir el motociclista es tener la documentación correspondiente y la supervisión de la inutilidad del casco en uso. En el caso de los menores, se entregaron a chicos que no portaban el mismo. “La gente tiene que ser responsable con el uso, no es ninguna novedad la importancia del casco y los chicos no deben estar exentos”, finalizó Zelarayán.