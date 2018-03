La China Suárez y Benjamín Vicuña se casan en septiembre

Los rumores de un casamiento secreto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña habían surgido luego de que se conocieran fotos de la actriz vestida de blanco, en un altar, acompañada por el actor chileno y Magnolia, la hija que tuvieron ambos.

Sin embargo, el propio Benjamín se encargó de desmentir aquella boda tras informar que en realidad habían bautizado a su beba y, de paso, celebraron el cumpleaños de la China. Ahora, lo que sí confirmó la actriz es que en esa oportunidad “fue una bendición con anillos pero no un casamiento”.

“Sí, me gustaría casarme este año, ojalá, cuando vuelva la primavera, no hay fecha todavía pero sí me gustaría que sea con lindo clima”, confirmó la actriz a “Los ángeles de la mañana”, donde informaron que la fecha será el 21 de septiembre.